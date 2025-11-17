본문 바로가기
광주시, 수능 마친 광주중앙고 학생 격려…'소통 릴레이'로 희망 전달

이종구기자

입력2025.11.17 13:29

방세환 광주시장, 수능 마친 학생들에게
격려 메시지·우리 쌀 간식 전달

경기 광주시는 17일 광주중앙고등학교에서 '제34회 소통 릴레이 : 희망을 꿈꾸는 청소년, 미래를 함께하는 광주시' 행사를 열고 수능을 마친 3학년 학생들과 재학생들에게 격려와 응원의 메시지를 전했다.

방세환 광주시장이 17일 광주중앙고등학교에서 '제34회 소통 릴레이 : 희망을 꿈꾸는 청소년, 미래를 함께하는 광주시' 행사를 열고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 광주시장이 17일 광주중앙고등학교에서 '제34회 소통 릴레이 : 희망을 꿈꾸는 청소년, 미래를 함께하는 광주시' 행사를 열고 있다. 경기 광주시 제공

이번 행사는 농협의 '농심천심운동'과 연계해 진행됐으며 방세환 시장을 비롯해 엄범식 농협경기본부장, 구평회 농협광주시지부장, 광주 지역 내 농협 조합장 등 관계자들이 참석했다.


이날 참석자들은 학생들에게 우리 쌀로 만든 도넛 1600개와 식혜 800개, 그리고 청소년 지원사업 홍보 안내물을 함께 전달하며 따뜻한 격려를 전했다. 또한, 우리 쌀 소비 촉진에도 동참하며 지역 농업의 가치 확산에도 힘을 보탰다.

방 시장은 "수능을 마친 학생들은 물론, 재학생 모두가 건강하고 즐거운 하루를 시작하길 바란다"며 "광주시는 앞으로도 청소년의 꿈과 도전을 지속적으로 응원하고 미래를 함께 그려 나가겠다"고 말했다.


한편, 이번 행사는 올해로 34회를 맞은 '소통 릴레이'의 일환으로 광주시는 앞으로도 청소년을 비롯해 다양한 계층의 시민들과의 현장 중심 소통을 지속적으로 이어갈 계획이다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
