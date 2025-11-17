광주시여성단체협의회, 취약계층에 먹거리 꾸러미 40세트 전달

(사)경기도여성단체협의회 광주시지회는 17일 지역 내 취약계층을 위해 먹거리 꾸러미 40세트를 광주시에 전달했다.

(사)경기도여성단체협의회 광주시지회는 17일 지역 내 취약계층을 위해 먹거리 꾸러미 40세트를 광주시에 전달했다. 방세환 광주시장(가운데)이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 나눔은 지난 11월 장수돌침대에서 기탁한 성금을 활용해 마련됐으며 소머리국·참치캔·미역 등 5만 원 상당의 식료품으로 구성된 꾸러미는 협의회 회원들이 정성스럽게 포장해 사례 관리 및 긴급복지지원 대상 가구에 전달됐다.

양미순 광주시여성단체협의회장은 "다가오는 연말, 도움이 필요한 이웃들에게 따뜻한 마음을 전할 수 있어 매우 뜻깊다"며 "작은 정성이지만 어려운 분들께 힘이 되길 바라며 앞으로도 지역사회의 따뜻한 나눔 문화가 지속될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

방세환 시장은 "지역사회의 나눔 확산에 앞장서는 광주시여성단체협의회에 감사드린다"며 "소외되는 이웃 없이 누구나 따뜻한 겨울을 보낼 수 있는 광주시를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편, 광주시여성단체협의회는 여성의 사회참여 확대와 복지 증진을 위해 다양한 봉사활동과 사업을 펼치며 지역사회에서 든든한 역할을 이어가고 있다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



