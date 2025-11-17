가평군, 국악과 클래식의 선율…가평의 가을밤 물들인다

가평 음악역1939서 ‘북한강 세레나데’ 개최

22일 대규모 클래식·29일 국악 밴드 '악단광칠'

경기 가평군과 가평음악협회가 공동 주최하고 한국수력원자력㈜ 청평발전소가 후원하는 '2025 북한강 세레나데' 연주회가 오는 22일과 29일 음악역1939 뮤직홀에서 열린다.

이번 연주회는 클래식과 국악을 결합한 프로그램으로 마련됐으며, 국립합창단 예술감독을 지낸 구천 지휘자가 지휘봉을 잡는다. 공연은 1막과 2막으로 구성해 22일과 29일 각각 다른 무대를 선보인다.

먼저 22일 공연에서는 국내 주요 합창지휘자들로 구성된 'Korea Conductors Choir'와 'Nuove Musike Orchestra'가 협연하고, 대한민국 최고령 합창단인 한국백세청춘합창단이 무대에 오른다.

29일에는 국악 전통음악과 현대 감각을 융합해 국악의 세계화를 이끌고 있는 국악밴드 '악단광칠'이 특별 출연한다. 뮤지컬 배우 Murien과 가평군여성합창단, 가평군소년소녀합창단도 참여해 깊어가는 가을밤을 풍성한 음율로 채운다.

정민희 가평음악협회장은 "작은 물줄기가 하나가 돼 큰 강물이 흐르듯, 다양한 음악 장르가 한 음율로 모여 한마음이 되길 바라는 뜻을 담아 준비했다"며 "연주회를 통해 예술의 기쁨과 따뜻한 울림을 나누길 바란다"고 말했다.

서태원 가평군수는 "가평군민들을 위해 국립합창단 예술감독을 지낸 구천 지휘자를 초청해 대규모 클래식 연주를 선보이게 됐다"며 "군민의 문화적 갈증을 해소하고 지역 문화발전에 힘을 보태고 있는 가평음악협회 관계자들께 깊은 감사를 드린다"고 밝혔다.

한편 이번 연주회는 한국수력원자력㈜ 청평발전소가 지역 문화예술 진흥을 위해 추진한 공모사업에 (사)한국음악협회 가평지부가 선정되면서 마련됐다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



