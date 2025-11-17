와이브레인, 우울증 재택치료 전자약 '마인드스팀 프로' 출시

병원 수익성·디지털 전환까지 달성

전자약 플랫폼기업 와이브레인은 국내 최초 우울증 재택치료 전자약의 업그레이드 버전인 '마인드스팀 프로(MINDD STIM+ Pro)'를 출시했다고 17일 밝혔다.

우울증 치료를 위한 전자약 '마인드스팀 프로(MINDD STIM+ Pro)'. 와이브레인

마인드스팀 프로는 환자의 우울증 치료효과와 접근성 개선, 병원의 수익성 제고를 동시에 실현하는 프리미엄 솔루션이다. 식품의약품안전처와 보건복지부 고시를 완료한 비급여 전자약으로, 하루 1회 30분씩 6주간 치료를 진행하는 방식이다. 헤어밴드 형태로 머리에 착용해 머릿속에 약한 전류를 흘려보내 우울증을 치료한다.

국내 6개 의료기관에서 진행된 확증임상에서 주요 우울증상 관해율은 62.8%를 보였고, 한국어판 백 우울척도(K-BDI-II) 점수는 47.74% 개선돼 재택 기반 치료임에도 높은 치료효과를 입증했다.

마인드스팀 프로는 15인치 터치스크린 키오스크, 기본 전자약 모듈 6개 및 개인용 소모품 세트로 구성됐다. 의료진이 키오스크에 환자 처방을 입력하면 환자는 해당 모듈을 가지고 집에서 치료를 이어갈 수 있다. 기존 마인드스팀 대비 기본 모듈을 6개로 3배 늘렸고, 소모품도 10배 늘려 병원이 더 많은 환자를 한꺼번에 치료할 수 있도록 했다.

이 시스템은 한 번에 6개의 모듈을 연동해 다수 환자 관리가 가능하고, 임상 데이터 누적·순응도 모니터링을 통해 맞춤형 치료를 지원한다. 지속적이고 잦은 병원 방문이 어려워 치료의 기회를 놓치는 환자들도 병원에서 원외처방을 통한 재택치료로 꾸준한 치료가 가능한 것이 특징이다.

이기원 와이브레인 대표는 "기존 마인드스팀의 병원 처방 데이터를 분석한 결과, 모듈 수량이 증가할수록 원외처방을 통한 재택치료 비율이 높아지는 것으로 확인됐다"며 "마인드스팀 프로가 단순한 치료기기를 넘어 정신과 병원의 디지털 전환을 가속화하고 환자 중심의 치료 환경을 실현하는 핵심 솔루션으로 병원 운영 효율을 극대화할 것"이라고 설명했다.

마인드스팀은 현재 국내 174개 병원에 공급돼 누적 처방 22만건을 넘어섰다.





