[포토] 파라타항공, '인천?나리타 첫 국제선 띄웠다'

윤철민 파라타항공 대표이사가 17일 인천국제공항 1터미널에서 열린 인천-나리타 신규 취항식에서 임직원들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 파라타항공은 이날 인천-나리타 노선을 시작으로 첫 국제선 운항을 시작했다. 공항사진기자단







