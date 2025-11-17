GS25 와인25플러스, 연말 주류 페스타…희귀 와인·VIP투어 티켓까지

19~22일 2025 와와페 개최

맥주·하드리쿼·와인·전통주 등 'DAY 특가'

GS25의 주류 스마트 오더 플랫폼 '와인25플러스'는 오는 19일부터 22일까지 '2025 와와페(와~ 와인25플러스 페스타)'를 개최한다고 17일 밝혔다.

행사는 나흘간 주종별 '데이(DAY) 특가' 콘셉트로 진행되며 ▲캔딴데이(19일) ▲도수폭발데이(20일) ▲와취데이(21일) ▲K주데이(22일) 순으로 열린다.

캔딴데이는 맥주와 하이볼 카테고리를 집중 조명한 행사다. ▲스텔라 큐피드잔세트(1만6900원) ▲스텔라330㎖*24캔(4만400원) ▲카브루 이지 캐모마일리치500㎖*24캔(2만9800원) 등을 특가로 마련했다.

도수폭발데이는 위스키, 보드카, 럼 등 하드리쿼 중심의 행사다. ▲오초 데킬라 블랑코(15만원) ▲메이커스마크(8만9000원) ▲글레파클라스105(9만4000원) 등을 선보인다. 특히 오초 데킬라 블랑코는 5년 연속 위스키 바 판매량 1위를 기록한 제품으로 와인25플러스 최초로 쿠폰 할인을 적용했다.

와취데이는 와인 특가 행사로 ▲볼렝져 스페셜 뀌베 브뤼(11만9800원) ▲수티랑 시그니쳐브륏 그랑크뤼(7만9000원) ▲크리스마스 아스티(1만900원) ▲봉발레 밀레짐2011(10만원) ▲얀 듀리외 르크뤼 데 성스 피브이 루즈(31만원) 등을 준비했다. 와인25플러스는 이번 행사를 기념해 세계적으로 극소량만 생산되는 '얀 듀리외' 와인을 한정 수량 공개하고, 조지 부시 전 미국 대통령 만찬 와인으로 알려진 스페인 '토레스' 와인을 초특가로 선보일 예정이다.

K주데이는 전통주·기타 주류 특집으로, 최근 화제를 모은 넷플릭스 시리즈 ▲김부장 자가소주 기획세트(2만7900원)를 비롯해 신년 '붉은 말의 해'를 기념한 패키지 ▲적토마 세키토바 코쿠미노시즈쿠(19만1500원) ▲코이마리사키 트랑킬로 준마이긴죠(4만9900원) 등을 준비했다.

와인25플러스는 연말 시즌을 맞아 '카카오톡 선물하기 기프트엑스(GiftX)'에서 '벵베 내추럴 와인'을 선물하고 픽업까지 완료한 고객에게 '춘천세계주류마켓 VIP 와인 투어' 초청권을 선착순으로 제공하는 프로모션도 진행한다. 춘천세계주류마켓은 매년 와인·양주 애호가 50만명 이상이 찾는 주류 행사다.

김재진 GS리테일 O4O 상품운영팀 매니저는 "와인25플러스는 고객들이 다양한 주류를 일상에서 편리하게 즐길 수 있도록 우리동네GS 앱과 전국 GS25·GS더프레시 매장을 활용해 다양한 행사를 기획했다"며 "2025 와와페부터 춘천세계주류마켓 VIP 와인 투어까지 다채로운 연말 이벤트로 고객 만족도를 높이겠다"고 전했다.





