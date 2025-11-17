강릉 여행, QR로 찍고 바로 떠난다…대중교통 관광 플랫폼 오픈

한국관광공사·강원관광재단

지역 관광 서비스 개선 위해

실시간 여행 정보·교통 안내 통합 제공

한국관광공사(사장직무대행 서영충)와 강원관광재단(대표이사 최성현)은 17일 강릉을 방문하는 도보 관광객을 위한 강릉시 대중교통 관광 가이드 플랫폼을 공식 출시했다고 밝혔다.

강릉시 대중교통 관광 가이드 플랫폼을 공식 출시. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

강릉시 대중교통 관광 가이드 플랫폼은 대중교통을 이용하는 관광객을 대상으로 길 찾기, 테마별 추천 코스, 실시간 시내버스 정보, 시외·고속버스 및 KTX 열차시간 안내와 예약 등의 서비스를 일괄적으로 제공하는 대중교통 통합 안내 플랫폼 서비스이다.

해당 플랫폼은 강릉역, 버스 터미널, 여행자 센터 등 주요 거점을 비롯해 아르떼 뮤지엄, 경포 아쿠아리움, 하슬라 아트월드 등 관광지와 음식점·카페 등에 설치된 큐알(QR)코드를 통해 편리하게 접속할 수 있다. 또한, 모바일 웹 기반으로 제작되어 별도 프로그램 설치 없이 접속과 동시에 이용이 가능하다.

또한, 강릉 관광객들의 관광안내소 접근성과 이용 편리성을 높이기 위해 민간 주도형 관광안내소인 '웰컴센터'를 시범 운영한다. 웰컴센터는 관광객 유동이 많은 월화거리에 위치한 감자유원지에 조성되었으며, 맞춤형 지역 관광정보와 휴식처를 제공하는 등 강릉 여행의 새로운 거점 역할을 할 예정이다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "강릉시 대중교통 가이드 플랫폼과 웰컴센터는 강릉 방문객의 이동 편의를 개선하고, 더 정확한 현장성 높은 관광 정보를 제공하기 위해 마련됐다"며 "관광객이 원하는 진짜 로컬여행 정보를 손쉽게 얻어 강릉에서 오래 체류하며 다양한 경험을 할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>