본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

별산과 시민, 불곡산 등반 성료…양주 매력 알리는 즐거운 소통 행사

이종구기자

입력2025.11.16 13:27

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

양주시, '별산' 브랜드로 시민 소통 확대
내년 시민 참여형 체험 프로그램 확대 방침

경기 양주시가 16일 진행한 '별산과 함께하는 불곡산 등반' 프로그램이 시민들의 뜨거운 참여 속에 마무리됐다.

양주시가 16일 진행한 '별산과 함께하는 불곡산 등반' 프로그램 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

양주시가 16일 진행한 '별산과 함께하는 불곡산 등반' 프로그램 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 행사는 양주시청 원형광장에서 출발해 블랙야크 100대 명산 플러스로 지정된 '불곡산' 정상까지 이어지는 코스로 진행됐다.


사전 신청을 통해 선발된 시민 50여 명은 행사 내내 SNS 캐릭터 '별산'과 함께 사진을 찍고 소통하며 즐거운 시간을 보냈다.

특히, 가을 정취가 완연한 불곡산의 경관 속에서 참여자들은 "양주에 이런 명소가 있다는 사실을 새롭게 알게 됐다"며 "별산과 함께 등산하니 더 즐거웠다"는 소감을 전했다.


양주시는 등반 과정 전반을 영상으로 기록해 유튜브 채널 '양주 별산'을 통해 공개할 예정이며, 이를 통해 온·오프라인 시민 소통 콘텐츠 확장에도 활용할 계획이다.


지난 10월에 진행된 시민 참여형 달리기 프로그램 '별산런'에 이어 열린 이번 등반은 시민과 '별산'이 함께하며 양주시의 자연 명소와 매력을 홍보하는 행사로 자리매김했다.

양주시가 16일 진행한 '별산과 함께하는 불곡산 등반' 프로그램 참석자들이 시청광장에서 몸을 풀고 있다. 양주시 제공

양주시가 16일 진행한 '별산과 함께하는 불곡산 등반' 프로그램 참석자들이 시청광장에서 몸을 풀고 있다. 양주시 제공

원본보기 아이콘

김영준 양주시 홍보담당관은 "'별산'은 단순한 캐릭터가 아니라 시민과 함께 양주의 매력을 알리는 소통 플랫폼"이라며 "앞으로도 시민이 직접 참여하고 체험할 수 있는 프로그램을 이어가며 양주의 다양한 매력을 지속적으로 알려나가겠다"고 말했다.

양주시는 내년에도 시민 참여형 체험 프로그램을 확대해 '별산'브랜드를 중심으로 한 시민 소통 프로젝트를 이어갈 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650원' 최고치 경신한 日쌀값 "캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

"어차피 출산 못 해"…'AI'와 결혼한 30대 일본 여성

남편 구치소行에 두 자녀 버리고 달아난 친모 실형

백악관 최초 입성한 알카에다 출신 지도자…트럼프가 손잡은 이유

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

영국도 가세…韓 뛰어든 '8조원 잠수함 프로젝트' 경쟁 불붙어

새로운 이슈 보기