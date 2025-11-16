별산과 시민, 불곡산 등반 성료…양주 매력 알리는 즐거운 소통 행사

양주시, '별산' 브랜드로 시민 소통 확대

내년 시민 참여형 체험 프로그램 확대 방침

경기 양주시가 16일 진행한 '별산과 함께하는 불곡산 등반' 프로그램이 시민들의 뜨거운 참여 속에 마무리됐다.

양주시가 16일 진행한 '별산과 함께하는 불곡산 등반' 프로그램 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사는 양주시청 원형광장에서 출발해 블랙야크 100대 명산 플러스로 지정된 '불곡산' 정상까지 이어지는 코스로 진행됐다.

사전 신청을 통해 선발된 시민 50여 명은 행사 내내 SNS 캐릭터 '별산'과 함께 사진을 찍고 소통하며 즐거운 시간을 보냈다.

특히, 가을 정취가 완연한 불곡산의 경관 속에서 참여자들은 "양주에 이런 명소가 있다는 사실을 새롭게 알게 됐다"며 "별산과 함께 등산하니 더 즐거웠다"는 소감을 전했다.

양주시는 등반 과정 전반을 영상으로 기록해 유튜브 채널 '양주 별산'을 통해 공개할 예정이며, 이를 통해 온·오프라인 시민 소통 콘텐츠 확장에도 활용할 계획이다.

지난 10월에 진행된 시민 참여형 달리기 프로그램 '별산런'에 이어 열린 이번 등반은 시민과 '별산'이 함께하며 양주시의 자연 명소와 매력을 홍보하는 행사로 자리매김했다.

양주시가 16일 진행한 '별산과 함께하는 불곡산 등반' 프로그램 참석자들이 시청광장에서 몸을 풀고 있다. 양주시 제공 원본보기 아이콘

김영준 양주시 홍보담당관은 "'별산'은 단순한 캐릭터가 아니라 시민과 함께 양주의 매력을 알리는 소통 플랫폼"이라며 "앞으로도 시민이 직접 참여하고 체험할 수 있는 프로그램을 이어가며 양주의 다양한 매력을 지속적으로 알려나가겠다"고 말했다.

양주시는 내년에도 시민 참여형 체험 프로그램을 확대해 '별산'브랜드를 중심으로 한 시민 소통 프로젝트를 이어갈 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



