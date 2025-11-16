본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

日, 가상화폐 '금융상품' 인정 추진…주식 수준으로 세율 인하

전진영기자

입력2025.11.16 13:03

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
日, 가상화폐 '금융상품' 인정 추진…주식 수준으로 세율 인하
AD
원본보기 아이콘

일본 정부가 비트코인, 이더리움 등 가상화폐 105종을 금융상품거래법이 정한 금융상품으로 인정할 방침이다.


16일 아사히신문은 일본 금융청은 이를 통해 가상화폐 관련 정보 공개를 의무화하는 대신 이익에 부과되는 세율을 주식 수준으로 낮출 계획이라며 이같이 보도했다.

거래소가 공개해야 하는 정보는 발행자 유무와 같은 특성, 블록체인 등 가상화폐에 사용된 기반 기술, 가격 변동 위험성 등이다.


아울러 가상화폐 발행자와 거래소가 공개되지 않은 정보를 활용해 매매하는 내부자 거래 규제도 강화한다.


일본 정부는 가상화폐 거래소 대상 등록제를 유지한다. 다만 중요한 관리 시스템을 제공하는 업자를 상대로는 신고제를 새로 도입할 예정이다.

다만 은행, 보험사가 고객에게 가상화폐를 판매하는 것은 금지한다.


가상화폐 거래로 얻은 이익에 부과되는 세율은 현재 최고 55%이지만, 금융상품으로 인정되면 주식과 같은 20%로 낮아지게 된다.


일본 정부는 관련 법률 개정안을 이르면 내년 정기국회에 제출할 계획이다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650원' 최고치 경신한 日쌀값 "캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

"어차피 출산 못 해"…'AI'와 결혼한 30대 일본 여성

남편 구치소行에 두 자녀 버리고 달아난 친모 실형

백악관 최초 입성한 알카에다 출신 지도자…트럼프가 손잡은 이유

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

영국도 가세…韓 뛰어든 '8조원 잠수함 프로젝트' 경쟁 불붙어

새로운 이슈 보기