본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

강풍 예상…전남 8개 시·군 위험예보제 '주의보' 발령

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.16 09:26

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

목포해경, 오는 17~19일까지 자연재난 대비
목포·신안·무안·영광·함평·해남·진도·영암 대상
해안가 저지대 중심 해·육상 순찰 강화 예정

목포해경이 기상악화 대비 어선 계류상태를 점검하고 있다. 목포해경 제공

목포해경이 기상악화 대비 어선 계류상태를 점검하고 있다. 목포해경 제공

AD
원본보기 아이콘

목포해양경찰서는 강풍 등 기상악화에 따른 해양사고 예방을 위해 17일부터 19일까지 관내 8개 시·군 지역에 연안 안전사고 위험 예보제 '주의보' 단계를 발령한다고 밝혔다.


연안 안전사고 위험 예보제는 '연안 사고 안전관리 규정'에 따라 선착장 등 연안해역의 위험한 장소, 위험구역에서 특정 시기에 기상악화 또는 자연 재난 등으로 안전사고가 발생할 것에 대비, 위험성을 국민에게 알리고 사고를 예방하기 위한 제도다.

연안 사고 위험 예보제는 크게 '관심', '주의보', '경보' 등 3단계로 구분되는데 '주의보'는 안전사고 발생 우려가 높거나 피해 확산이 우려되는 경우 발령된다.


이번 '주의보 발령' 지역은 목포시를 비롯해 신안·무안·영광·함평·해남·진도·영암군 등 8개 지역이다.


해경은 주의보 발령 기간 중 연안해역과 항·포구·갯바위 등 해안가 저지대 위험지역을 중심으로 해·육상 순찰을 강화한다. 또 지자체, 파출소 전광판, 안내방송을 통한 홍보·안전계도 활동으로 연안 안전사고 예방에 총력을 기할 방침이다.

목포해경 관계자는 "이 기간에는 특히 기상정보를 수시 확인하며 기상 악화가 예상될 시에는 해양 활동을 자제해달라"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650원' 최고치 경신한 日쌀값 "캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

백악관 최초 입성한 알카에다 출신 지도자…트럼프가 손잡은 이유

과자를 먹으면 오랑우탄이 죽는다?

공항 제한구역·개시 전 목욕탕…대세는 '생전 가볼까말까 한 곳 투어'

롤드컵은 韓이 이겼지만…e스포츠 맹주는 中과 사우디

"포장 멀쩡해도 '이 냄새' 나면 당장 버려"…전문가가 밝힌 즉석밥 위험 신호

김장철 다가오는데…김장 비용 10% 줄어도 고민은 여전

인천 영흥화력발전소 화재…대응 1단계 발령 진화 중

새로운 이슈 보기