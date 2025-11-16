강풍 예상…전남 8개 시·군 위험예보제 '주의보' 발령

목포해경, 오는 17~19일까지 자연재난 대비

목포·신안·무안·영광·함평·해남·진도·영암 대상

해안가 저지대 중심 해·육상 순찰 강화 예정

목포해경이 기상악화 대비 어선 계류상태를 점검하고 있다. 목포해경 제공 AD 원본보기 아이콘

목포해양경찰서는 강풍 등 기상악화에 따른 해양사고 예방을 위해 17일부터 19일까지 관내 8개 시·군 지역에 연안 안전사고 위험 예보제 '주의보' 단계를 발령한다고 밝혔다.

연안 안전사고 위험 예보제는 '연안 사고 안전관리 규정'에 따라 선착장 등 연안해역의 위험한 장소, 위험구역에서 특정 시기에 기상악화 또는 자연 재난 등으로 안전사고가 발생할 것에 대비, 위험성을 국민에게 알리고 사고를 예방하기 위한 제도다.

연안 사고 위험 예보제는 크게 '관심', '주의보', '경보' 등 3단계로 구분되는데 '주의보'는 안전사고 발생 우려가 높거나 피해 확산이 우려되는 경우 발령된다.

이번 '주의보 발령' 지역은 목포시를 비롯해 신안·무안·영광·함평·해남·진도·영암군 등 8개 지역이다.

해경은 주의보 발령 기간 중 연안해역과 항·포구·갯바위 등 해안가 저지대 위험지역을 중심으로 해·육상 순찰을 강화한다. 또 지자체, 파출소 전광판, 안내방송을 통한 홍보·안전계도 활동으로 연안 안전사고 예방에 총력을 기할 방침이다.

목포해경 관계자는 "이 기간에는 특히 기상정보를 수시 확인하며 기상 악화가 예상될 시에는 해양 활동을 자제해달라"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



