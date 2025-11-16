경기도평생교육진흥원, 'K-푸드 양평페스타' 성료

외국인 유학생·지역민 1000명 참여

경기도평생교육진흥원은 15일 경기미래교육양평캠퍼스에서 '음식으로 배우고 나누는 평생학습'을 주제로 'K-푸드 양평페스타'를 개최했다.

이번 행사는 한류문화의 핵심 콘텐츠이자 세계인이 공감하는 K-푸드를 통해 도민과 외국인이 함께 배우고 교류할 수 있도록 마련됐다. 행사에 참여한 1000여 명은 요리 체험, 공예, 북크닉 등 다양한 프로그램을 즐기며 한국의 음식문화를 배우는 시간을 가졌다.

특히 주요 프로그램인 '김장 나눔 행사'에는 경복대·장안대 외국인 유학생, 글로벌 인플루언서 등 19개국 외국인 57명을 포함해 슈퍼모델 봉사단 '아름회', 양평군민합창단, 경기미래교육양평캠퍼스 원어민 교사 등 100여 명이 참여했다.

행사에 참여한 장안대 외국인 유학생 태태야민수는 "김치를 좋아해서 어떻게 만드는지 궁금했는데 참여하게 되어 기쁘다. 다음에도 이런 기회가 많이 생겼으면 좋겠다"고 말했다.

김장 행사는 한국발효식품연구소발효스콜레 이미란 이사장의 지도 아래, 전통 발효식문화를 현대적으로 재해석한 양념 레시피가 더해져 진행됐다. 약 2000포기의 김치는 NH농협은행 경기본부와 경기 사회복지공동모금회의 후원으로 경기나눔푸드뱅크 등 복지기관을 통해 도움이 필요한 이웃에게 전달될 예정이다.

양평에 거주하는 유성호(40) 씨는 "아이와 함께 김장을 하며 나눔의 의미를 자연스럽게 배울 수 있었다"며 "가족이 함께한 시간이 특별했다"고 말했다.

현장에서는 김치 나눔 외에도 ▲다식·경단·김밥 등 요리를 직접 만드는 '요리조리 연구소' ▲앞치마·한지공예를 제작하는 '작은 요리사 공방' ▲AI 머그컵 만들기와 드론 배달 챌린지를 체험하는 '미래상상공작소' ▲북크닉을 즐기는 '책, 숲 피크닉' ▲공연과 참여형 무대가 함께한 '공연마당' 등 다채로운 프로그램이 운영됐다.

오후석 경기도평생교육진흥원장은 "'K-푸드 양평페스타'는 음식을 통해 배우고 나누는 평생학습의 의미를 담은 자리였다"며 "세대와 국적을 넘어 모두가 함께 성장하고 교류할 수 있는 학습문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.





