이재용 회장, 장남 해군 장교 임관식 참석한다

이지호 씨, 미국 국적 포기 후 장교로 복무

의무복무기간 포함 총 39개월 간 복무 예정

이재용 삼성전자 회장이 장남 이지호 씨의 해군 장교 임관식에 참석할 예정이다. 14일 연합뉴스는 이 회장이 오는 28일 경남 창원시 진해 해군사관학교에서 해군 참모총장 주관으로 열리는 139기 해군 사관(장교) 후보생 수료·임관식에 참석할 예정이라고 보도했다. 이 회장은 지난 9월 15일 열린 이 씨의 사관후보생 입영식에는 참석하지 않았다.

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 씨 등이 23일 오전 경남 창원시 진해구 해군사관학교 웅포 강당에서 열린 '제139기 해군 사관후보생 입교식'에서 선서하는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

당시 입영 식에는 모친인 임세령 대상홀딩스 부회장과 여동생 원주 씨가 동행한 것으로 전해졌다. 이번 임관식에 참석할 가족들은 통상 2주 전에 해군사관학교에 신청하는데 이 회장도 신청 명단에 이름을 올린 것으로 알려졌다. 이 씨는 139기 해군 학사사관 후보생으로 입영해 11주간 장교 교육 훈련을 마치고 11월 28일 해군 소위로 임관한다. 소위는 위관급 장교 가운데 맨 아래 계급이다.

이 씨는 해군 통역장교로 임관할 것으로 알려졌다. 훈련기간과 임관 후 의무복무기간 36개월을 포함한 군 생활 기간은 총 39개월이다. 이 씨는 2000년 이 회장이 하버드대 경영대학원(HBS) 유학 당시 태어난 선천적 복수국적자(미국·한국)였다. 이 씨는 캐나다에서 고등학교를 졸업한 이후 프랑스 파리정치대에 입학, 교환 학생으로 미국 컬럼비아대에서 졸업한 것으로 알려졌다. 복수 국적을 보유했던 이 씨는 미국 시민권을 포기하고 해군 장교의 길을 택했다. 이 씨는 해군 장교로 병역 의무를 다하기 위해 미국 시민권을 포기해 재계에서는 '노블레스 오블리주 실천'이라는 평가가 나왔다.

이재용 삼성전자 회장. 연합뉴스 원본보기 아이콘

이 가운데, 이 씨의 장교 임관을 계기로 이 회장과 임 부회장 간 만남에도 관심이 집중될 것으로 보인다. 이 씨의 모친인 여동생 원주 씨도 임관식에 참석할 예정이기 때문이다. 이 회장과 임 부회장은 2009년 합의 이혼한 이후 공식 석상에서 만난 적이 없다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



