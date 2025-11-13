[내일날씨]일교차 15도 안팎…충청·남부는 짙은 안개

도로 살얼음 낄 수도…안전 유의해야

금요일인 14일 전국이 대체로 맑고 일교차가 크겠다. 충청권과 남부지방을 중심으로는 오전까지 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

13일 기상청에 따르면 14일 아침 최저기온은 -1∼9도, 낮 최고기온은 12∼19도로 예보됐다.

15일까지 중부 내륙·산지와 남부지방 높은 산지를 중심으로 아침 기온이 영하로 내려가는 곳이 있겠다. 당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

14일 새벽부터 오전 10시까지 충청권, 전라권, 경북권 내륙, 경남서부내륙을 중심으로는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠다.

기상청은 "해안 교량, 내륙의 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있고 기온이 낮은 곳은 도로 살얼음이 나타나는 곳도 있겠다"며 "차량 운행 시 감속 운행해 교통안전에 유의해야 한다"고 전했다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.5ｍ, 서해·남해 0.5∼2.0ｍ로 예상된다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



