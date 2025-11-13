본문 바로가기
부산도시공사, 고객제안 하반기 집중홍보기간 운영…시민 아이디어 반영

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.13 12:27

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 시민의 창의적 아이디어를 발굴하고 고객 참여 중심의 경영문화를 확산하기 위해 한 달간 '고객제안 하반기 집중홍보기간'을 운영한다고 13일 전했다.


고객제안 제도는 공사 홈페이지 상시 플랫폼을 통해 시민 의견을 접수하고, 우수 제안을 실제 업무에 반영해 시민과 함께 경영을 개선하는 프로그램이다. 예비심사와 본심사를 거쳐 채택된 제안에는 포상금이 지급되며, 공사 업무에도 반영돼 시민과 공사의 소통 창구로 자리 잡고 있다.

공사는 상반기 동안 적극적인 홍보를 통해 전년 대비 제안 참여율을 높였으며, 제안의 실효성을 높이기 위해 포상제도와 업무 반영 절차도 개선했다.


이번 하반기 집중홍보기간에는 홈페이지 팝업, SNS, 포스터 등 다양한 채널을 통해 홍보를 강화할 계획이다.


신창호 부산도시공사 사장은 "시민의 제안 하나하나가 공사의 변화를 이끄는 소중한 동력이 된다"며 "이번 하반기 집중홍보기간을 통해 더 많은 시민이 공사의 혁신에 직접 참여하고, 부산의 미래를 함께 만들어가길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

