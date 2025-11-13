본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경남농협·LG세이커스, '농심천심' 즉석 밥 적립 캠페인 전개

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.13 10:55

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LG 세이커스 홈경기 3점 슛 성공 시마다
즉석 밥 적립해 지역사회에 기부

경남농협과 LG세이커스 프로농구단이 팬들과 함께하는 사회공헌 캠페인을 전개한다.

경남농협 & LG세이커스, 농심천심(農心天心)’ 즉석 밥 적립 캠페인

경남농협 & LG세이커스, 농심천심(農心天心)’ 즉석 밥 적립 캠페인

AD
원본보기 아이콘

LG세이커스 정규 시즌 홈경기 3점 슛이 성공할 때 마다 국산 쌀로 만든 즉석 밥(3개)을 경남농협이 적립해 지역사회에 기부하기로 했다.


이번 행사는 농협에서 전사적으로 추진하고 있는 '농심천심(農心天心)' 운동의 일환으로 아침밥먹기를 통한 국민들의 건강증진을 도모하기 위해 마련됐다.

류길년 본부장은 "이번 이벤트를 통해 농협의 농심천심 운동과 아침밥먹기의 중요성이 널리 홍보되길 바란다"며 "LG세이커스 선수들의 멋진 3점 슛이 늘어날수록 지역사회에 전달되는 즉석 밥도 늘어나니 팬 분들의 많은 응원 부탁드린다"고 말했다.


한편 LG세이커스의 경기당 3점 슛은 약 9개로 이번 행사로 700개~800개의 즉석 밥이 적립돼 지역사회에 기부될 예정이다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

국정원 "KT 일부 스마트폰서 문자 암호화 해제…국가 사이버안보 위해정보"

'곧 출범' 예산처, 1급 3명...기획역량 힘주기

새로운 이슈 보기