익산시, 15일 '익산 미륵사지 메디오폰도대회' 연다

자전거 동호인 1,400여명 참가

전북 익산시는 오는 15일 전국 자전거 동호인 1,400여 명이 참가하는 '2025 익산 미륵사지 메디오폰도대회'를 연다고 13일 밝혔다.

익산시가 오는 15일 전국 자전거 동호인 1,400여 명이 참가하는 '2025 익산 미륵사지 메디오폰도대회'를 연다. 익산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 대회는 전북특별자치도사이클연맹이 주최·주관하며, 익산에서는 처음 열리며 메디오폰도(Medio Fondo)는 중장거리 자전거대회를 의미한다.

참가자들은 미륵사지에서 출발해 ▲왕궁리 유적지 ▲국가식품클러스터 ▲익산보석테마관광지 ▲웅포 바람개비길 등 익산의 대표 명소를 잇는 95.7㎞ 구간을 달린다.

시는 이번 대회를 통해 익산의 역사와 문화, 수려한 자연경관을 전국 자전거 동호인들에게 널리 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

주최 측은 참가자 안전 확보와 원활한 대회 운영을 위해 구간별 안전요원을 배치하고, 교통 통제를 진행한다.

대회 당일인 오는 15일 오전 8시 30분부터 오후 2시까지 경기 구간별로 일시적인 교통 통제가 이뤄질 예정이다.

시 관계자는 "이번 대회는 익산의 아름다움과 문화관광 자원을 널리 알리는 계기가 될 것이다"며 "시민 여러분께 불편이 생기지 않도록 철저히 관리하고, 안전하고 성공적인 대회가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



