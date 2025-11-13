본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

2026 수능 시작 기다리며 '두 손 꼭'

영남취재본부 이세령기자

입력2025.11.13 10:24

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
2026학년도 대학수학능력시험 경남교육청 88(창원)지구 제2시험장인 창원사파고등학교 교실 안에서 한 수험생이 두 손을 모은 채 시험 시작을 기다리고 있다. 이세령 기자

2026학년도 대학수학능력시험 경남교육청 88(창원)지구 제2시험장인 창원사파고등학교 교실 안에서 한 수험생이 두 손을 모은 채 시험 시작을 기다리고 있다. 이세령 기자

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"신축 너무 비싸" 서울 집값, 20년 넘은구축과 10년 내 준신축이 이끌었다

국정원 "KT 일부 스마트폰서 문자 암호화 해제…국가 사이버안보 위해정보"

새로운 이슈 보기