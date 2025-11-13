조현 외교, G7서 美루비오와 조우…늦어지는 '팩트시트' 논의했을 듯

주요 7개국(G7) 외교장관 확대회의 참석차 캐나다를 방문 중인 조현 외교부 장관이 현지에서 마코 루비오 미 국무부 장관과 만나 대화를 나눴다. 한미 정상회담 합의 내용이 담길 조인트 팩트시트(공동 설명자료) 발표가 늦어지고 있는 가운데 관련 논의를 나눴을 것으로 보인다.

조현 외교부 장관이 12일(현지시간) 캐나다에서 마코 루비오 미국 국무부 장관과 대화를 나누고 있다. 외교부 AD 원본보기 아이콘

13일 외교부에 따르면 조 장관은 전날(현지시간) G7 외교장관회의 관련 해양안보 및 에너지 안보 세션 참석을 계기로 루비오 미 국무부 장관을 만났다. 정식 양자 회담은 아니었지만, 한미 양 장관이 서서 대화를 나누는 모습이 포착됐다.

지난달 29일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 한미 정상회담 결과를 담은 팩트시트 발표가 2주 넘게 지연되고 있는 상황이다. 미국 정부부처 내에서 이견이 있는 것으로 알려졌는데, 해당 내용과 관련해 양국 장관이 상황을 공유했을 가능성이 있다. 다만 외교부 측은 구체 논의 내용은 밝히지 않았다.

한편 조 장관은 이번 G7 외교장관회의에 초청국 자격으로 참석하면서 캐나다, 멕시코, EU, 독일 등과 양자 회담을 가졌다. G7 의장국인 캐나다의 아니타 아난드 외교장관과 만나 "한국이 앞으로 캐나다의 파트너로서 차기 잠수함 사업을 비롯해 캐나다 안보·국방 강화 목표 달성에 적극 기여해 나가기를 바란다"고 말했다.





손선희 기자



