마지막 에누리 쏜다… 부산 롯데백화점 겨울 정기세일

부산 4개점서 14~30일, 460여개 브랜드

부산 롯데백화점 부산본점·광복점·동래점·센텀시티점이 오는 14일부터 30일까지 올해 대미를 장식할 '겨울 정기 세일'을 진행한다.

이번 정기세일에는 부산 롯데백화점에 입점한 460여개 브랜드가 참여해 최대 50% 할인 혜택을 제공한다. 11월부터 이어진 추위로 동절기 상품 수요가 급증함에 따라 패션·스포츠·리빙을 비롯한 전 상품군에서 풍성한 할인 혜택을 마련했다.

나이키, 반스 등의 스포츠·애슬레저 브랜드에서는 기능성 겨울 의류와 용품을 최대 40% 할인된 가격에 선보이며 인기 키즈 브랜드에서 다운재킷과 경량 패딩 등 겨울 유·아동 상품을 최대 30% 할인 판매한다.

13일부터 16일까지는 하반기 최대 규모의 패션 할인 혜택을 제공하는 '패션 페어'를 만나볼 수 있다. 국내를 대표하는 패션그룹인 '한섬', '삼성물산', '신세계인터내셔날', '대현' 등에서 최대 15% 할인과 10% 상당 상품권 증정 등 특별 프로모션을 선보인다.

대표적인 한섬은 '타임', '마인', '시스템' 등 주요 브랜드가 참여하는 '한섬 더블 마일리지' 행사를 선보인다. 결제 금액의 10% 상당을 한섬 마일리지로 적립해 기본 적립률의 두배에 해당하는 혜택을 제공하며 추가로 10% 상당의 상품권도 증정한다. 또 올해 패션 페어에는 '아크테릭스', '살로몬' 등 글로벌 인기 브랜드가 처음으로 참여해 풍성한 혜택을 더한다.

프리미엄 아우터 브랜드에서도 특별한 혜택을 준비했다. '캐나다구스', '듀베티카', '파라점퍼스' 등 럭셔리 패딩 브랜드와 다양한 모피 브랜드에서는 오는 21일부터 23일까지 일정 금액 이상 구매 시 10% 상당의 롯데 상품권을 증정한다.

롯데백화점 부산 본점과 광복점 지하 1층 특설매장에서는 14일부터 20일까지 '노스페이스', '노스페이스 화이트라벨', '노스페이스 키즈'가 참여해 다양한 아우터와 인기 상품을 최대 40% 할인 판매하는 '노스페이스 에디션 슈퍼 위크' 행사를 진행한다.

그 밖에 동래점 7층 특설매장에서는 포트메리온 기획전, 센텀시티점 지하 2층에서는 16일까지 게임 캐릭터굿즈 및 체험형 팝업스토어가 열린다.

올해 마지막 세일을 기념해 사은 프로모션도 풍성하게 마련했다. 세일 첫 주말인 11월 14일~16일에는 상품군 및 구매 금액에 따라 7% 상당의 롯데상품권을 선착순으로 증정한다. 세일 기간 중 F&B(식음료) 매장에서 1만원 이상 구매 시 바로 사용할 수 있는 3000원 할인 쿠폰을 선착순 5만명에게 제공한다. 쿠폰은 세일 첫날인 11월 14일 오전 10시부터 롯데백화점 애플리케이션을 통해 발급받을 수 있다.

롯데백화점 부산본점 권창욱 영업기획팀장은 "이번 겨울 정기 세일은 2025년 마지막 할인 행사인 만큼 겨울 필수 상품을 중심으로 다양한 혜택을 마련했다"며 "인기브랜드 팝업과 금액 할인권 증정 등 겨울 세일 한정으로 즐길 수 있는 이벤트를 준비했으니 고객들의 많은 관심을 바란다"고 말했다.





