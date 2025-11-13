본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

'랜섬웨어 근원지 분석' 에스투더블유, 과기정통부 장관 표창

최호경기자

입력2025.11.13 10:05

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

특허·논문·사업 분야에서 성과

에스투더블유(S2W)는 12일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '2026 AI-ICT 산업·기술전망 컨퍼런스'에서 정보통신기술(ICT) 기술 성과 확산의 공로를 인정받아 과학기술정보통신부 장관 표창을 받았다고 13일 밝혔다.

서상덕 S2W 대표가 12일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '2026 AI-ICT 산업·기술전망 컨퍼런스'에서 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상했다. S2W

서상덕 S2W 대표가 12일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '2026 AI-ICT 산업·기술전망 컨퍼런스'에서 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상했다. S2W

AD
원본보기 아이콘

앞서 S2W는 과기정통부 산하 정보통신기획평가원(IITP)의 지원하에 2022년 4월부터 지난해 12월까지 '랜섬웨어 공격 근원지 식별 및 분석 기술 개발' 국가 과제를 수행했다. 이를 통해 랜섬웨어에 대한 다차원 분석으로 증거를 수집하고 취약점을 찾아 공격 인프라 및 공격자를 식별하는 기술을 개발했다.


아울러 해당 과제를 수행의 결과로 미국 특허 5건을 포함한 17건의 국내외 특허권을 출원 및 등록하고, '과학인용색인 확장판(SCIE)'급 5건을 포함한 9건의 학술 논문 게재 및 8건의 국내외 학술 발표를 진행하는 성과를 거두기도 했다.

서상덕 S2W 대표는 "향후에도 축적된 기술 역량을 자산 삼아 글로벌 시장에서의 사업 기반을 강화하며 성장을 가속해 나가겠다"라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"신축 너무 비싸" 서울 집값, 20년 넘은구축과 10년 내 준신축이 이끌었다

국정원 "KT 일부 스마트폰서 문자 암호화 해제…국가 사이버안보 위해정보"

새로운 이슈 보기