'서울 세일즈' 총괄… 서울시, 서울투자진흥재단 출범

지자체 최초 투자유치 전담기관 설립

출범식 통해 4개국 투자청과의 업무협약

투자 유치 컨트롤타워… 핀테크·AI 타깃

서울시가 전국 지방자치단체 최초로 글로벌 투자유치를 전담할 '서울투자진흥재단'을 출범시켰다. 향후 재단은 글로벌 기업 유치는 물론 국내 기업의 네트워크 확대 등 서울의 투자유치 전략을 총괄하게 된다.

서울시는 13일 오전 서울글로벌센터 국제회의장에서 서울투자진흥재단의 공식 출범식을 열고 본격적인 서울 세일즈에 나섰다. 이날 행사에는 오세훈 서울시장, 최호정 서울시의회 의장을 비롯해 해외 대사관, 해외 투자청 및 상공회의소 등 유관기관 관계자 100여명이 참석했다.

서울투자진흥재단은 서울시가 심화하는 글로벌 투자유치 경쟁에 대응하기 위해 지자체 최초로 설립한 투자유치 전담 기관으로, 지난 10월 21일 공식 설립 등기를 마쳤다. 재단은 ▲서울형 특화 투자유치 전략 수립 ▲기업 맞춤형 지원 및 네트워크 확대 ▲글로벌 기업 유치 ▲부지개발 마케팅 강화 및 금융중심지 활성화 등을 통해 서울의 투자유치를 총괄하는 컨트롤타워 역할을 맡는다.

이날 알파 라우 홍콩투자청장, 제임스 킴 주한미국상공회의소 회장, 필립 반 후프 주한유럽상공회의소 회장 등 해외 유관기관에서 재단 출범과 앞으로의 발전을 기원하는 영상 메시지를 보내왔다.

이지형 서울투자진흥재단 이사장은 출범식에서 재단의 첫 사업계획을 발표하며 "서울을 아시아 최고의 글로벌 투자 허브로 육성하겠다"고 밝혔다. 특히 이 이사장은 "핀테크, 인공지능(AI), 바이오, 로봇 등 서울의 전략산업별로 투자유치 전 과정을 밀착 지원할 수 있도록 조직 체계를 정비하겠다"고 말했다.

출범식에서는 서울투자진흥재단과 미국, 프랑스, 일본, 룩셈부르크 등 4개국 주요 투자청 간 업무협약도 체결했다. 협약은 ▲투자 네트워크 촉진 ▲콘퍼런스 등 공동 프로그램 진행 ▲기업 육성 정책 및 우수사례 등 정보 교환을 주 내용으로 담고 있다. 향후 재단은 각국 투자청과 정례 협의체를 구성해 글로벌 공동 유치 프로젝트를 추진할 계획이다.

서울시는 재단 출범을 계기로 투자유치 전 과정을 밀착 지원하고 외투기업의 애로사항 해소와 글로벌 네트워크 강화를 병행하기로 했다. 아울러 재단을 중심으로 해외 투자자 대상 찾아가는 설명회, 글로벌 투자 로드쇼, 1대 1 상담회 등 실질적 사업을 단계적으로 추진할 예정이다.

오 시장은 "서울투자진흥재단은 서울시가 오랫동안 준비해온 투자유치 전담 기관으로, 세계무대에서 경쟁력을 높이는 데 구심점이 될 것"이라며 "기업의 첫 상담부터 정착과 확장까지 투자 전 과정을 원스톱으로 지원해 기업이 모이고 사람과 자본, 기술이 함께 성장하는 '글로벌 투자 허브 도시' 서울로 도약하겠다"고 말했다.





