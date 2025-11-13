빗썸, 생활맥주와 콜라보 진행…"최대 100만원 빗썸 원화까지"

빗썸은 맥주 프랜차이즈 생활맥주와 함께 12월31일까지 제휴 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

빗썸은 이번 협업을 통해 '앵그리버드 불장', '앵그리버드 허니골든' 등 치킨 2종과 생활맥주 직영점에서만 만날 수 있는 한정판 밀맥주 '빗썸 골든 밀맥'도 함께 선보인다.

생활맥주 매장 방문 고객을 위한 100% 당첨 스크래치 쿠폰 이벤트도 열린다. 이벤트 기간 콜라보 한정 메뉴를 주문하면 스크래치 쿠폰이 증정된다. 쿠폰의 난수코드를 빗썸 앱에 입력하면 최소 2000원부터 최대 100만원 상당의 빗썸 원화를 받을 수 있다.

이벤트 혜택을 받기 위해서는 빗썸 고객확인(KYC) 및 KB국민은행 계좌 연동이 필요하며, 자세한 내용은 빗썸 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

빗썸 관계자는 "한국의 일상을 대표하는 '치맥'을 통해 가상자산을 어렵게 느끼는 고객들도 가상자산을 색다르게 바라볼 수 있도록 이번 협업을 준비했다"며 "앞으로도 고객의 일상과 가상자산을 연결하는 다양한 마케팅을 통해 고객과의 접점을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>