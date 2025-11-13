[오늘의신상]맘스터치, '승리의 여신: 니케'와 협업…제휴 세트 한정 출시

내달 12일까지 한정판 '인카운터 세트' 2종 판매

포토카드·디오라마·키링 증정 행사

맘스터치는 글로벌 인기 게임인 '승리의 여신: 니케'와 협업한 한정판 제휴 세트를 출시한다고 13일 밝혔다.

이번 협업은 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 '승리의 여신: 니케'와의 첫 컬래버레이션으로, 론칭 3주년을 맞아 게임 속 전투 개시 상황에서의 대표 대사인 '인카운터'를 모티브로 진행된다. 맘스터치의 인기 버거·치킨 세트와 '승리의 여신: 니케'의 세계관을 반영한 특색 있는 굿즈가 만나 게임 속 세계관을 오프라인으로 확대하고 유저들에게 색다른 재미를 선사한다.

맘스터치 X '승리의 여신 니케' 제휴 이미지. 맘스터치 AD 원본보기 아이콘

이번 한정판 제휴 세트는 내달 12일까지 전국 맘스터치 매장과 자사 앱, 주요 배달앱을 통해 만나볼 수 있다. 먼저 '마일드 인카운터 세트'는 시그니처 메뉴인 '후라이드빅싸이순살'과 '싸이버거', 콜라로 구성되며, 모든 고객에게 캐릭터 포토카드(5종)와 아크릴 디오라마(5종)가 각각 1개씩 랜덤 제공된다. '스파이시 인카운터 세트'는 중독성 강한 매운맛의 닭가슴살 치킨인 '핫치즈와우순살', 콜라와 함께 포토카드 1종(총 5종)과 메탈 키링 1종(총 5종)이 포함된다.

특히, 각 세트와 함께 증정되는 포토카드와 아크릴 디오라마, 메탈 키링 등 굿즈는 3주년 신규 캐릭터 '나유타'를 중심으로, 각 캐릭터별 매력을 살린 디자인과 차별화된 구성으로 소장가치를 더했다. 한정 수량으로 준비돼 매장별 상황에 따라 굿즈 소진 시 해당 제휴 세트 판매가 조기에 마감될 수 있다.

다음달 12일까지 제휴 세트 판매와 함께 온·오프라인 상에서 다양한 프로모션도 펼쳐진다. 맘스터치 공식 앱을 통해 제휴 세트를 구매한 회원 중 추첨을 통해 총 60명에게 '승리의 여신: 니케' 스페셜 굿즈를 증정하는 이벤트를 진행한다. 또 명동, 이태원, 광화문을 비롯한 수도권 13개 직영점에서 '승리의 여신: 니케' 캐릭터 등신대를 설치, 방문하는 팬들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

맘스터치 관계자는 "게임 론칭 3주년을 맞아 진행되는 양사의 첫 협업인 만큼, 두 브랜드의 세계관이 어우러지는 차별화된 굿즈로 특별한 재미를 전하고자 했다"며 "'컬래버 맛집'으로서 앞으로도 고객과의 접점을 넓히는 다양한 IP 협업을 이어갈 계획"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



