'발베니 50년' 공개…롯데마트 보틀벙커, 최대 50% 할인

연중 최대 주류행사 '블랙벙커데이'

26일까지 하반기 일정 진행

잠실점·서울역점·상무점 등 전국 3개 매장



롯데마트가 운영하는 주류 전문 매장 보틀벙커는 오는 26일까지 잠실점, 서울역점, 상무점 등 전국 3개 매장에서 '2025 하반기 블랙벙커데이'를 개최한다고 13일 밝혔다. 블랙벙커데이는 보틀벙커가 상·하반기 두 차례만 선보이는 연중 최대 주류 행사다.

이번 행사에서는 총 2000여종이 넘는 주류 및 연관 상품을 최대 50% 할인된 가격에 선보인다. 행사 카드로 50만원 이상 구매 시 5만원 즉시 할인, 100만원 이상 구매 고객에게는 13만 원 상당의 '리델 벨로제 로제 2P'를 선착순 증정한다.

보틀벙커 서울역점에 블랙벙커데이를 알리는 안내문과 상품이 진열돼 있다. 롯데마트 제공 AD 원본보기 아이콘

와인 상품군은 실속형 데일리 와인부터 수백만원을 호가하는 프리미엄 와인까지 폭넓게 구성해 전 품목 최대 50% 할인 혜택을 제공한다. 우선 실속형 와인으로는 인기 연예인 와인으로 유명한 '러시안잭 소비뇽 블랑'을 1만9900원, 프랑스 부르고뉴 샤블리 지역의 '이콰나 샤블리'를 2만9000원, 이탈리아 인기 와인 '신퀀타 꼴레지오네'를 3만1900원에 각각 판매한다. 또 이탈리아 슈퍼투스칸 '오르넬라이아 2022 빈티지'를 32만원에, 유명 샴페인 하우스 '폴 로저'의 '윈스턴 처칠 2018 빈티지'를 39만9000원, 크룩 2011 빈티지를 49만9000원에 만나볼 수 있다.

와인 상품으로는 '모엣샹동 2025 엔드오브이어 리미티드 에디션', '찰스하이직 브륏 리저브' 등 유명 샴페인을 비롯해 '샤또 딸보 2019', '샤또 까망삭 2019' 등 프랑스 보르도 그랑크뤼 등급 와인을 파격가에 선보인다. 위스키는 '히비키 하모니' '야마자키 12년' 등 인기 일본 위스키를 비롯해 '러셀 리저브 13년' '와일드터키 마스터스킵 비콘' '맥캘란 12년 쉐리오크' 등 희귀 버번 위스키와 대표 싱글몰트 위스키까지 다양한 라인업을 준비했다.

초고가 위스키 사전 예약 판매도 병행한다. 영국 팝아트의 거장 피터 블레이크 경과 협업한 '맥캘란 피터 블레이크 다운 투 워크'를 1억3900만원에 선보이며, 발베니 컬렉션 중 가장 희소성이 높으며 국내 단 3병만 입고된 '발베니 50년'도 함께 공개한다. 주류 용품과 페어링 푸드도 풍성한 혜택을 준비했다. 리델, 지허, 글렌캐런 등 인기 브랜드 글라스를 최대 30% 할인 판매하며, 치즈, 스낵, 초콜릿 등 와인과 어울리는 페어링 푸드도 최대 40% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

박혜진 보틀벙커팀장은 "주류 문화와 트렌드를 함께 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠를 지속해서 강화해 애주가들에게 새로운 즐거움을 제공하겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



