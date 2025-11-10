본문 바로가기
혼마골프, 말본골프와 협업 컬렉션

노우래기자

입력2025.11.10 19:16

드라이버, 페어웨이 우드, 아이언, 퍼터 구성
남녀 풀세트, 여성용 아이언 세트 판매

프리미엄 골프 브랜드 혼마골프가 미국 라이프스타일 골프 브랜드 말본골프와 함께 협업 컬렉션을 선보인다.

혼마골프가 말본골프와 손을 잡았다. 혼마골프 제공

이번 협업은 드라이버와 페어웨이 우드, 아이언, 퍼터 등으로 구성된다. 일본 사카타에서 장인 정신으로 쌓아온 혼마골프와 미국 로스앤젤레스의 음악, 예술, 거리문화로 상징되는 말본골프의 에너지가 더해졌다.


프리미엄과 퍼포먼스 두 가지 라인으로 나온 혼마골프와 말본골프 협업 컬렉션은 두 라인 모두 드라이버부터 퍼터까지 14개(여성용은 13개) 클럽 풀 세트로 구성된다. 남녀 풀 세트 또는 여성용 아이언 세트 형태로 판매된다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
