기후 위기로 터전 잃은 난민, 10년간 최고치

유엔난민기구 ‘탈출은 없다Ⅱ: 나아갈 길’ 보고서 발표

홍수·가뭄·폭염 등 기후 위기로 터전을 잃은 거주 난민이 최근 10년간 2억5000만명에 달하는 것으로 조사됐다. 이들 대부분은 온실가스 배출에 책임이 없지만 피해 구제 기금의 도움을 받지 못했다.

9일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 유엔난민기구(UNHCR)는 이같은 내용을 담은 기후난민 영향 보고서 '탈출은 없다Ⅱ: 나아갈 길'을 최근 발표했다.

3일(현지시간) 홍수로 침수된 브라질 포르투 알레그리 지역에서 한 여성이 브라질 국기를 들고 서 있다. 포르투알레그리 EPA·EFE 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

보고서는 대규모 난민이 발생한 기후 위기 사례로 지난해 5월 브라질의 히우그란지두술주 폭우를 언급했다. 지난 5월 발생한 폭우로 154개 도시에서 181명이 숨졌고 58만명이 집을 잃었다.

보고서는 기후 위기가 심화하면서 분쟁·폭력·강제 이주 등 기존의 불평등이 더 커지고 있다고 봤다. 기후 위기가 악재를 더 악화시키는 위험 증폭 요인이 되고 있다는 것이다.

전 세계 거주 난민의 절반 가까이가 분쟁과 기후 위기를 동시에 겪고 있다고 보고서는 분석했다. 대부분 수단·시리아·콩고민주공화국·레바논 등 정치적으로 안정되지 못한 곳에 거주하는 사람들이다. 분쟁·기후 위기를 동시에 겪는 국가는 2009년의 비해 3배로 늘었다.

브라질 히우그란지두술주 인칸타두 한 마을. 로이터 연합뉴스 원본보기 아이콘

거주 난민의 4분의 3이 기후 위기 지역을 벗어나지 못하면서 피해가 반복되는 경우도 많았다. 아프리카의 차드가 대표적인 예다. 차드가 수용한 난민은 140만명을 웃돈다. 동시에 지난 한 해에만 홍수로 130만명 이상의 거주 난민이 발생했다. 이는 지난 15년간 발생한 난민 규모보다 더 많은 인원이다.

이들 피해자는 대부분 기후 위기의 원인으로 지목되는 온실가스 배출에 큰 책임이 없다. 그런데도 기후 기금 혜택을 받지 못한다. 보고서는 기후 재앙을 억제하고 빈곤국을 돕기 위한 근본적인 조치가 마련되지 않으면 상황은 더 악화할 것이라고 경고했다.

앞서 지난 5월 당시 아프가니스탄 북부 바글란 지역에서 폭우에 따른 홍수로 총 315명이 숨진 것으로 파악됐다. 또 약 2000가구의 가옥이 파손됐으며, 60만명이 홍수 피해를 입었고 이중 절반 이상이 어린이인 것으로 전해졌다. 이후 7월에도 수도 카불을 비롯한 전국 8개 주에서 폭우로 인한 홍수가 발생해 최소 31명이 사망하고 74명이 다쳤다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>