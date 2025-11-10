남원시 'KTX 남원역세권 투자선도지구' 선포식

"미래 성장 거점도시 조성"

전북 남원시가 10일 KTX 남원역 광장에서 'KTX 남원역세권 투자선도지구 발전 비전선포식'을 개최하고 남원의 미래 성장 거점도시 조성을 위한 본격 추진을 선언했다.

시에 따르면 이번 행사는 역세권 개발 방향을 시민과 공유하고 지역 공감대를 확산하기 위해 마련됐다.

남원역세권은 지난 7일 국토교통부 투자선도지구로 선정됨에 따라 드론·스마트농업·바이오 산업 중심의 융복합 산업 허브와 복합환승센터 및 정주·문화·상업 기능이 결합된 미래형 컴팩트 시티 조성을 추진한다.

남원시가 10일 KTX 남원역 광장에서 'KTX 남원역세권 투자선도지구 발전 비전선포식'을 개최했다. 남원시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 투자협약기업, 남원시, 남원시의회, 유관기관, 기업인, 시민 등 약 200여명이 참석했다. 참석자들은 남원역세권 개발이 지역 산업과 도시 구조 변화의 전환점이 될 것임에 공감했다.

시는 남원역 일대를 중심으로 미래전략산업 플라자(FIP) 조성(드론 R&D·실증·비즈니스 쇼케이스), 지역특화산업 플라자(RIP) 조성(스마트농업·바이오 R&D 플랫폼), 어울림 문화거리 조성(체류형 관광·상권 활성화 공간), 복합환승센터 구축(달빛철도·전라선 연계 남부권 교통거점) 등을 단계적으로 조성해 산업·생활·관광이 연계된 복합 도시환경을 마련할 계획이다.

KTX 남원역세권 투자선도지구 조성을 통해 총 6,500억원 규모의 생산유발효과, 3,000억원의 부가가치 창출, 3,200여명의 고용유발효과가 기대된다.

또 드론·스마트농업·바이오 중심의 산업전환을 통해 지역산업 구조가 고도화되고, 청년 정착 기반 마련 및 원도심과의 상생을 포함한 도시 활력 회복 효과가 예상된다.

시는 올해 기본계획 수립과 행정 절차를 시작으로 내년에 지구지정 및 계획 수립을 완료하고, 오는 2027~2028년에 SPC 설립 및 부지 조성 공사를 추진한다.

오는 2028~2029년에 FIP·RIP 등 핵심 상부산업시설을 건립하고, 오는 2030년 이후에는 시설 운영과 재투자 선순환 체계를 구축할 계획이다.

최경식 시장은 이날 비전 발표에서 "남원역세권 개발은 도시의 구조를 바꾸고, 산업과 문화, 사람과 기회가 모이는 새로운 남원을 만들어가는 시작이다"며 "남원의 미래, 역세권에서 시작되다라는 오늘의 약속을 반드시 실천하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>