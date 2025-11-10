TIGER ETF, K배당 시리즈 2종 순자산 1.2조 돌파

미래에셋자산운용은 TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF와 TIGER 코리아배당다우존스 ETF 등 'TIGER K 배당 시리즈' 2종의 순자산 합계가 1조 2000억원을 돌파했다고 10일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 7일 종가 기준 TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF 순자산은 7151억원을 기록했다. TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF는 국내 고배당 은행주 10개 종목에 집중적으로 투자하는 상품으로, 우리금융지주, 기업은행, 신한지주, 하나금융지주, KB금융지주 등을 편입한다.

지난 5월 신규 상장한 TIGER 코리아배당다우존스 ETF의 순자산은 5290억원으로 집계했다. 해당 ETF는 배당수익률, 배당성장률, 자기자본이익률(ROE), 현금흐름부채비율을 고려한 고배당 우량주 30종목에 분산 투자한다. 주요 편입 종목으로는 현대글로비스, 삼성생명, DB손해보험, BNK 금융지주, 우리금융지주 등이 있다.

최근 주식시장 활성화를 위해 '배당소득 분리과세 최고세율 인하 논의가 진행되면서 TIGER K 배당 시리즈에 대한 관심이 커지고 있다. 배당소득 분리과세가 시행되면 배당소득은 종합소득에 합산되지 않고, 세금 절감과 안정적인 현금 흐름이 부각되면서 배당 투자의 매력이 커질 전망이다. TIGER 코리아배당다우존스 ETF는 현재 TIGER ETF 중 배당소득 분리과세 대상 종목의 편입 비중이 가장 높아 수혜가 기대된다.

TIGER K 배당 시리즈 2종은 매월 일정금액의 분배금을 지급하는 월배당 ETF다. 일반적으로 기업별 배당 기준일이 달라 투자자가 배당 규모를 예측하기 어렵지만 현금흐름 예측 가능성은 높일 수 있다. TIGER K 배당 시리즈 ETF 2종에 함께 투자할 경우 한달에 2회 배당받는 월배당 포트폴리오를 만들 수 있다. TIGER 코리아배당다우존스 ETF는 매월 15일 기준, TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF는 매월 말 기준 분배금을 지급한다.

미래에셋자산운용 정의현 ETF운용본부장은 "TIGER 코리아배당다우존스 ETF는 높은 배당성장률과 배당수익률을 모두 추구하는 상품"이며 "은행고배당플러스TOP10 ETF는 향후 밸류업 공시가 이행될 경우 편입 종목 전체가 배당소득분리과세 대상 종목이 될 것으로 예상한다"고 소개했다.

이어 "TIGER K 배당 시리즈를 통해 높은 배당성장률과 배당수익률 그리고 안정적인 월배당 투자까지 추구할 수 있다"고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



