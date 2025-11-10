광주시 캐릭터 '그리니·크리니', 고객만족브랜드대상 영예

경기 광주시는 시정 홍보 캐릭터 '그리니·크리니'가 '2025 고객만족브랜드대상' 공공기관 부문 기타 브랜드에서 대상을 수상했다고 10일 밝혔다.

방세환 광주시장이 지난 7일 시정 홍보 캐릭터 '그리니·크리니'가 '2025 고객만족브랜드대상' 공공기관 부문 기타 브랜드에서 대상을 수상하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 시상식은 중부일보가 주최하고 경기도신용보증재단, 경기도경제과학진흥원, 인천신용보증재단이 후원한 가운데 지난 7일 경기아트센터 컨벤션홀에서 열렸다.

광주시는 시민에게 친근하게 다가가는 시정 홍보 캐릭터 운영 성과와 브랜드 가치 제고 노력을 높이 평가받았다.

광주시의 대표 시정 홍보 캐릭터 '그리니'와 '크리니'는 2001년 처음 개발된 이후, 2019년 리뉴얼을 거쳐 현재 광주의 청정 자연 이미지를 상징하는 브랜드로 자리매김하고 있다.

광주시는 2020년부터 부서별 캐릭터를 제작해 다양한 행정 분야에 적용하고, 2021년부터는 2D 버전의 캐릭터를 활용한 카카오톡 이모티콘을 매년 무료 배포하며 시민과의 소통을 강화해 왔다.

또한, 캐릭터를 활용한 유튜브 콘텐츠, 뮤직비디오, 애니메이션 제작은 물론, 공원과 광장에 포토존 조형물을 설치해 시민이 체감할 수 있는 홍보 효과를 거두고 있다.

특히, 2024년에는 '광주시 캐릭터 관리에 관한 조례'를 제정하고 시정 홍보 캐릭터의 무료 사용 허가 제도를 도입하는 등 체계적인 관리와 민간 활용 기반을 마련했다.

올해 5월에는 '그리니·크리니'의 업무표장 등록을 완료하고 상표 등록 절차를 진행 중으로 광주시 브랜드의 법적 보호와 활용 영역을 확장하고 있다.

방세환 시장은 "그리니와 크리니는 광주의 청정 자연과 문화적 감성을 상징하는 시민의 친구이자, 시정을 알리는 소통의 매개체"라며 "앞으로도 시민과 함께 성장하는 브랜드로 발전시키고 친환경·참여 중심의 시정 홍보를 이어가겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



