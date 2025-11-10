화순군, 공공배달앱 '먹깨비' 연말맞이 할인

내달 31일까지 진행…예산 소진 시 조기 종료

전남 화순군이 내달 31일까지 공공배달앱 '먹깨비' 연말맞이 특별할인이벤트를 진행한다.

화순군 연말맞이 할인이벤트 홍보 이미지. 화순군 제공 AD 원본보기 아이콘

10일 군에 따르면 이번 이벤트는 공공배달앱 '먹깨비' 이용 활성화와 지역 내 소비 진작을 위해 마련됐으며 먹깨비 앱에서 1만 5,000원 이상 주문 시 즉시 사용할 수 있는 3,000원 할인쿠폰을 월 1인 2회 제공하며, 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

해당 쿠폰은 타 할인쿠폰과 중복으로 사용이 가능하다. 특히 내달까지 15% 할인받아 구매할 수 있는 모바일 화순사랑상품권으로도 결제할 수 있어서 이용자들이 더욱 풍성한 할인 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

이번 이벤트 외에도 '먹깨비'에서 공짜 배달을 지원하는 소상공인 업체에 사업비 내에서 건당 1,000원씩, 월 최대 100건에 대한 배달료를 지원한다.

박용희 지역경제과장은 "비싼 중개수수료로 어려움을 겪고 있는 소상공인의 부담을 완화하고 지역경제 활성화를 위해 공공배달앱 활성화 사업을 지원하고 있다"며 "소상공인의 경영 안정에 큰 도움이 되는 공공배달앱 '먹깨비'를 많이 이용해 주시면 좋겠다"고 말했다.

한편 '먹깨비'는 소상공인의 배달앱 수수료 부담 완화를 위해 도입된 민관협력형 공공배달앱으로 민간배달앱 대비 훨씬 낮은 중개수수료(1.5%)로 이용이 가능하며, 별도의 입점비나 광고비가 없다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



