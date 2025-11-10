본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

화순군, 공공배달앱 '먹깨비' 연말맞이 할인

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.10 14:01

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 31일까지 진행…예산 소진 시 조기 종료

전남 화순군이 내달 31일까지 공공배달앱 '먹깨비' 연말맞이 특별할인이벤트를 진행한다.

화순군 연말맞이 할인이벤트 홍보 이미지. 화순군 제공

화순군 연말맞이 할인이벤트 홍보 이미지. 화순군 제공

AD
원본보기 아이콘

10일 군에 따르면 이번 이벤트는 공공배달앱 '먹깨비' 이용 활성화와 지역 내 소비 진작을 위해 마련됐으며 먹깨비 앱에서 1만 5,000원 이상 주문 시 즉시 사용할 수 있는 3,000원 할인쿠폰을 월 1인 2회 제공하며, 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.


해당 쿠폰은 타 할인쿠폰과 중복으로 사용이 가능하다. 특히 내달까지 15% 할인받아 구매할 수 있는 모바일 화순사랑상품권으로도 결제할 수 있어서 이용자들이 더욱 풍성한 할인 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

이번 이벤트 외에도 '먹깨비'에서 공짜 배달을 지원하는 소상공인 업체에 사업비 내에서 건당 1,000원씩, 월 최대 100건에 대한 배달료를 지원한다.


박용희 지역경제과장은 "비싼 중개수수료로 어려움을 겪고 있는 소상공인의 부담을 완화하고 지역경제 활성화를 위해 공공배달앱 활성화 사업을 지원하고 있다"며 "소상공인의 경영 안정에 큰 도움이 되는 공공배달앱 '먹깨비'를 많이 이용해 주시면 좋겠다"고 말했다.


한편 '먹깨비'는 소상공인의 배달앱 수수료 부담 완화를 위해 도입된 민관협력형 공공배달앱으로 민간배달앱 대비 훨씬 낮은 중개수수료(1.5%)로 이용이 가능하며, 별도의 입점비나 광고비가 없다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에도 수도권 번화가 뺨치는 가격, 왜?[부동산AtoZ] "울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

박지원, 尹 영치금 6.5억에 "세금도 없이 연봉 25억…뇌물 수사해야"

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

경찰, 캄보디아 한국인 실종 541건 접수…안전 여부 지속 확인 중

새로운 이슈 보기