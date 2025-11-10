익산시, 22일부터 '공예품 여행 프로그램' 운영

초등 1~3학년 대상…수강료 무료

전북 익산시가 오는 22일부터 내달 13일까지 매주 토요일 모인여행숲도서관에서 '세상에서 처음 만든 공예품 여행' 프로그램을 운영한다.

세상에서 처음 만든 공예품 여행 포스터. 익산시 제공

10일 시에 따르면 이번 프로그램은 초등학교 1~3학년을 대상으로 진행되며, 세계 각국의 문화와 상징적 장소(랜드마크)를 공예체험을 통해 배우는 어린이 문화탐험이다.

참가 어린이들은 매 회차 다른 나라의 대표 공예품을 만들며, 문화적 상징과 전통의 의미를 자연스럽게 익힌다. 이를 통해 단순한 만들기 수업을 넘어 세계문화의 다양성을 체험하는 시간이 될 전망이다.

참여 신청은 오는 12일 오전 10시부터 익산시 통합도서관 누리집을 통해 선착순으로 가능하다. 자세한 사항은 모인여행숲도서관으로 문의하면 된다.

시 관계자는 "아이들이 손으로 배우고 눈으로 느끼며 세계의 다양성을 이해하는 시간이 될 것이다"며 "놀이처럼 즐기는 문화여행을 통해 도서관이 더욱 친근한 배움의 공간으로 다가가길 바란다"고 말했다.





