항만안내선·힐링야영장서 '캠크닉'… 부산항만공사, BPA 희망곳간 패밀리데이

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.10 11:09

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 지난 7일 부산항 북항에서 '2025 BPA 희망곳간 패밀리데이'를 개최했다.


이 행사는 부산항만공사의 대표 사회공헌 프로그램인 'BPA 희망곳간' 이용자와 정기 기부를 실천하는 기업 관계자 등 총 40명을 초청해 공사의 항만안내선과 시민 개방시설인 부산항 힐링야영장을 체험하는 내용으로 진행됐다.

참석자들은 항만 안내선을 타고 부산항의 주요 시설과 운영 현황을 둘러본 뒤 힐링 야영장에서 캠크닉을 즐기며 교류 시간을 가졌다.

지난 7일 부산항 북항에서 '2025 BPA 희망곳간 패밀리데이'가 진행되고 있다.

'BPA 희망곳간'은 부산항만공사가 지역 복지시설 및 행정복지센터와 연계해 운영하는 사회공헌 플랫폼이다. BPA, 지역 기업, 소상공인, 지역주민 등 지역사회의 다양한 구성원들이 기부하는 후원금과 기부물품을 접수하고 취약계층에 전달하는 나눔의 거점 역할을 하고 있다. 현재 부산항 인근 부산 및 경남지역에 16곳이 운영 중이다.


공사는 이번 프로그램을 통해 BPA 희망곳간 기부기업에 대한 감사의 뜻을 전하고 이용자에게는 일상 속 휴식과 재충전의 기회를 제공했다.


BPA 송상근 사장은 "BPA 희망곳간을 통해 꾸준히 나눔을 이어가 주시는 기부자들께 깊이 감사드린다"며, "BPA는 다양한 따뜻한 기부문화가 부산과 경남지역 전역으로 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
