삼정KPMG·서울대 경영대학, ‘2025 AI 기반 경영사례 분석대회’ 성료

삼정KPMG는 지난 6~7일 서울대학교 경영대학과 공동으로 주관한 '2025 서울대 경영대학-삼정KPMG 경영사례 분석대회(SNU Business Case Competition)'를 성공적으로 마쳤다고 10일 밝혔다.

이번 대회는 학생들이 실제 산업 환경에서 문제 해결 역량을 키우고, 실무 중심의 경영 전략 수립 능력을 강화하기 위해 마련됐다. 서울대 재학생 3인 1팀으로 구성된 총 26개 팀, 78명의 학생이 참가했고, 1박2일 동안 실제 기업 사례를 분석하고 전략적 해결책을 공유했다.

올해 대회의 주제는 'AI(인공지능) 기반의 경영 혁신'이었다. 참가자들은 AI 기술이 기업 운영에 미치는 영향과 활용 방안을 중심으로 ▲경쟁우위를 지속하기 위한 리더십 ▲사례 기업의 성장동력과 수익기반 구축 방안 ▲AI·공급망·ESG(환경·사회·지배구조)·서비스를 고려한 성장전략 등을 논의하고 구체적인 실행 전략을 세웠다.

‘2025 삼정KPMG-서울대 경영사례 분석대회’에서 우승한 ‘폐기되지 않는 패기팀’이 유병준 서울대 경영(전문)대학(원) 학생부학장 교수(심사위원오른쪽 첫번째)과 기념 촬영을 하고 있다. 삼정KPMG AD 원본보기 아이콘

예선은 지난달 2~26일 진행됐으며, 서울대 경영(전문)대학(원) 유병준 교수와 임재현 교수가 심사를 맡아 6개 팀이 본선에 진출했다. 본선은 이달 6~7일 서울대 경영대학에서 열렸고, 유병준·임재현 교수와 함께 삼정KPMG 이준기·문상원 상무가 심사위원으로 참여했다.

대회 우승은 서울대 김현명(경영학 4학년), 정주빈(경영학 3학년), 정창하(경영학 3학년) 학생으로 구성된 '폐기되지 않는 패기팀'이 차지했다. 일상 속 자연스럽게 녹아드는 앰비언트 AI(Ambient AI) 디바이스를 활용한 비즈니스 성장 전략을 제시했다. 삼정KPMG는 "AI 기술을 기반으로 한 창의적인 아이템, 비즈니스관점의 실질적 접근과 프레젠테이션의 완성도, 논리적 구성 모두 뛰어났다"고 강조했다.

'다다다담팀'(장서연·신지민·이형주)은 AI와 AR을 활용한 매출 확대 전략으로 준우승을, 'TriVision' 팀(홍채연·정현정·김태윤)은 AI칩 생태계에 기반한 비즈니스 전환 전략을 선보이며 3등을 수상했다.

심사위원단은 논리적 완성도, 분석력, 실행 가능성, 창의성, 영어 발표 역량 등을 종합적으로 평가했다. 우승팀은 내년 해외에서 열리는 HSBC 비즈니스 사례 분석대회(HSBC Business Case Competition) 출전 기회를 획득한다.

삼정KPMG는 "참가자들이 AI 기반의 경영 혁신이라는 주제에 맞춰 창의적인 아이디어와 높은 수준의 데이터 분석력, 논리적 구성력을 보여줬다"며 "서울대학교 경영대학과의 협력을 통해 실무 중심의 연구 기회를 제공하고 다양한 전공의 학생들이 기업 경영 환경을 체감할 기회를 제공한 데 의미가 있었다"고 밝혔다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>