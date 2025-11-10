곱창 굽는 연극 '야끼니꾸 드래곤'…"인간 먹는 모습 해학적이지만 슬퍼"

정의신 극작·연출 인터뷰

"인간이 살기 위해선 반드시 먹어야 한다. 인간이 먹는 모습은 굉장히 해학적이면서도 슬픈 장면이라고 생각한다. 그 모습을 무대 위에서 실현하고 싶었다."

오는 14일 예술의전당 CJ토월극장에서 개막하는 연극 '야끼니꾸 드래곤'의 정의신 연출은 무대에서 애써 곱창 굽는 장면을 연출한 이유를 이같이 설명했다.

야끼니꾸 드래곤은 공연 시작 전 20분 동안 무대 위에서 배우와 악단이 흥겨운 연주와 함께 고기를 구우며 관객의 흥미를 끈다. 극은 1970년대 일본 간사이 지방을 배경으로, 전쟁으로 한쪽 팔과 아내를 잃은 뒤 곱창집을 운영하며 힘겹게 살아가는 재일한국인 용길이네 가족의 이야기를 그린다. 이 작품은 2008년 예술의전당 개관 20주년과 일본 신국립극장 개관 10주년을 기념해 한일 공동제작으로 초연했다. 2011년 재연 이후 14년 만에 한일 수교 60주년을 맞아 다시 무대에 오른다.

정의신 연출은 효고현 히메지 빈민촌에서 태어난 재일 한국인 2.5세다. 정 연출은 최근 예술의전당에서 열린 기자간담회에서 일본어로 '불에 구운 고기'를 뜻하는 야끼니꾸가 재일 한국인을 상징한다고 설명했다.

"지금은 일본인들도 야끼니꾸를 아주 좋아하지만 1970년대만 하더라도 야끼니쿠, 특히 곱창 같은 경우에는 가난한 노동자들과 재일동포들이 많이 먹었다. 그렇기 때문에 곱창이라는 음식 자체가 가난한 사람들, 재일한국인을 상징한다고 볼 수 있다"

정 연출은 자신의 이야기를 담은 작품이라고도 설명했다.

그는 "극 중 아버지의 대사는 실제로 제 아버지가 했던 말을 그대로 옮긴 것들이 많다"며 "극 중 아버지의 '국유지를 샀다'라는 대사는 실제로 제 아버지가 했던 말씀이고, 한국에 가려고 짐을 다 쌌는데 동생이 감기에 걸려서 배를 못 탔고 그 배가 결국에는 침몰하고 말았다는 대사도 실화를 바탕으로 한 것"이라고 설명했다.

정 연출은 초연 당시 한국과 일본에서 동시에 공연하기 때문에 재일 한국인의 이야기를 써야겠다고 생각했다. 그는 작품을 처음 썼을 때보다 한일 관계가 많이 달라졌지만 재일 한국인의 문제는 여전히 많이 드러나지 않고 있다고 말했다.

그는 "재일 한국인들만의 역사라든지, 숨겨지고 감춰진 모습들을 보여드리고 싶다라는 마음이 컸던 것 같다"며 "일본에서는 전쟁 이후 땅을 빼앗기고 갈 곳 없는 가족의 이야기라는 점에서 조명을 많이 받았다"고 설명했다.

정 연출은 재일 한국인들에 대해 "한국의 오래된 것을 굉장히 유지하려고 하는 존재들이라고 생각한다"며 "지금 한국의 젊은 세대들이 본다면 아직도 그런 걸 한다고 의문스러워할 정도로 한국의 굉장히 오래된 것들을 계속해서 간직하고 있다"고 했다.

누구보다 힘든 상황에 처한 사람들의 이야기지만 극 중 인물들은 웃음을 잃지 않는다.

정 연출은 "힘든 상황에서도 사람은 역시 살아야만 하고, 살아가지 않으면 안 되는 그런 무언가가 꼭 필요하다고 생각한다"고 강조했다.

"우리의 인생 앞에는 희극과 비극이라는 두 개의 레일이 펼쳐져 있다고 생각한다. 그게 계속 뒤집히면서 흘러가는 게 또 인생이라고 생각해서 그런 모습들을 극에 많이 녹여내려고 노력하고 있다. 때로는 사는 게 정말 싫어지는 순간이 있지만, 그런 삶 속에서도 아주 잠깐 '아 이제 좀 살아볼 만하네 재미있네'라고 생각할 수 있을 정도로 등을 밀어주는 그런 누군가가 있으면 좋겠다라고 생각한다."





