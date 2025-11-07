본문 바로가기
넷마블·코웨이 방준혁 의장, 사회공헌으로 '사회적 가치' 창출

서소정기자

입력2025.11.07 16:26

언론사 홈 구독
마블조정선수단·코웨이블루휠스 운영

넷마블·코웨이 방준혁 의장

넷마블·코웨이 방준혁 의장

넷마블·코웨이 방준혁 의장이 사회공헌 활동을 통해 사회적 가치 창출에 나서고 있다.


7일 넷마블 에 따르면 방 의장이 이사장으로 있는 넷마블문화재단은 게임이 단순한 오락을 넘어 긍정적인 문화 콘텐츠로 자리매김할 수 있도록 다양한 시도를 이어가고 있다.

넷마블문화재단에서는 가족과 세대 간 소통을 돕는 '게임소통학교' 사업을 통해 부모와 자녀가 게임을 함께 즐기며 소통하는 방법을 제시하고 있다.


게임산업을 이끌어갈 인재 양성에도 힘쓰고 있다. 게임 진로에 관심 있는 청소년을 대상으로 게임직군에 대한 이해를 돕고 미래 진로 설계에 밑바탕이 되는 정보를 제공하는 '게임탐험대' 등을 운영하고 있다.


지난 3월에는 게임 산업과 문화를 재조명하기 위해 '넷마블게임박물관'을 설립했다.

방 의장은 사회적 약자에게 관심을 기울이고 있으며, 장애인 스포츠를 지원하고 있다. 지난 2018년 게임업계 최초로 '넷마블조정선수단'을 창단했다. 장애인 선수들에게 훈련 환경과 고용을 제공하고, 선수들이 운동에 전념하며 사회구성원으로 자립할 수 있도록 돕고 있다.


창단 이후 넷마블조정선수단은 꾸준한 성과를 내고 있으며, 지난해에는 넷마블조정선수단원 2명이 국가대표로 발탁돼 '2024 파리 패럴림픽 대회'에 출전하기도 했다. 최근 열린 '제45회전국장애인체육대회'에서는 총 12개(금 9개, 은 3개)의 메달을 획득했다.


코웨이 또한 장애인 스포츠 지원에 나서고 있다. 코웨이는 2022년 휠체어 농구란 '코웨이블루휠스'를 창단했다. 휠체어 농구단 전원은 코웨이 직원으로 채용돼 안정적인 환경에서 운동에 전념할 수 있도록 지원받고 있다.


넷마블 관계자는 "넷마블과 코웨이는 다양한 활동을 통해 기업의 경제적 성과뿐만 아니라 사회적 가치까지 동시에 추구하는 지속가능 경영을 실천하고 있다"고 말했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

