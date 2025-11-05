본문 바로가기
플랜비, 양주시에 '고향사랑기부금' 200만원 전달…지역 발전 기여

이종구기자

입력2025.11.05 11:02

㈜플랜비(대표이사 김지혜, 김진성)가 5일 양주시에 지역 발전을 위해 고향사랑기부금 200만원을 전달했다.

강수현 양주시장ㅇ(왼쪽)이 5일 ㈜플랜비(대표이사 김지혜, 김진성)로부터 고향사랑기부금 200만원을 전달받고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장ㅇ(왼쪽)이 5일 ㈜플랜비(대표이사 김지혜, 김진성)로부터 고향사랑기부금 200만원을 전달받고 있다. 양주시 제공

전달식에는 강수현 양주시장과 ㈜플랜비 김지혜, 김진성 대표이사가 참석했으며, 기부금은 사회적 취약계층 지원, 문화·예술·보건 증진, 지역공동체 활성화 등 양주시민의 삶의 질 향상을 위한 다양한 복리사업에 사용될 예정이다.


김진성 ㈜플랜비 대표이사는 "관내 기업으로서 양주시의 고향사랑기부제에 동참하게 되어 뜻깊다"며 "이번 기부가 지역사회 발전에 작은 보탬이 되길 바란다"고 전했다.

강수현 양주시장은 "어려운 경제 여건 속에서도 지역사랑을 실천해 주신 ㈜플랜비 김진성 대표이사께 깊이 감사드린다"며 "이번 기부가 고향사랑기부제에 대한 시민들의 관심을 높이는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.


고향사랑기부제는 개인이 지방자치단체에 기부하면 10만원까지는 전액, 초과 금액은 16.5%의 세액공제를 받을 수 있으며, 기부액의 30% 상당을 답례품으로 제공받을 수 있는 제도다. 기부는 고향사랑e음 누리집 또는 농협은행 창구를 통해 가능하다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
