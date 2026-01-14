본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

형지엘리트, 中 로봇기업과 '시니어 웨어러블 로봇' 공동 개발

박재현기자

입력2026.01.14 09:07

수정2026.01.14 09:08

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고령화 대응 '입는 로봇' 공동 개발
의류·로봇 융합 시니어 헬스케어 시장 공략

형지엘리트 가 중국 로봇 전문 기업 '상하의중솨이로봇유한공사(중솨이로봇)'와 웨어러블 로봇 공동 연구개발·시장 진출을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.


중솨이로봇은 중국 현지의 대표적인 로봇 기업이다. 현재 보행 보조를 비롯해 재활 치료, 헬스케어, 작업 현장 보호복 등 다양한 분야에서 지능형 외골격 로봇 기술을 보유하고 있다.

형지엘리트가 중국 로봇 전문 기업 '상하의중솨이로봇유한공사(중솨이로봇)'와 웨어러블 로봇 공동 연구개발·시장 진출을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다. 형지엘리트 제공

형지엘리트가 중국 로봇 전문 기업 '상하의중솨이로봇유한공사(중솨이로봇)'와 웨어러블 로봇 공동 연구개발·시장 진출을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다. 형지엘리트 제공

AD
원본보기 아이콘

두 회사는 패션 회사가 가진 패턴 설계와 소재 기술을 로봇 프레임에 접목해 입기 편한 로봇 디자인을 공동으로 개발할 계획이다. 또 로봇의 무게를 견디면서도 통기성과 신축성이 우수한 특수 고기능성 원단을 개발해 산업용(B2B) 특수복과 시니어용(B2C) 보행 보조기기 등을 선보일 예정이다.

이들은 단순 기술 제휴에 그치지 않고 연구 인력을 파견해 교류하는 등 실질적인 기술 협력도 추진한다는 방침이다.


형지엘리트는 이번 협약을 발판 삼아 국내를 넘어 중국 시장으로 영토를 확장할 계획이다. 특히 B2B 특수복 시장을 선점한 뒤, 고령화 시대의 핵심 솔루션인 시니어 보행 보조 로봇(B2C)까지 사업 영역을 넓혀 미래 성장 동력을 확보한다는 전략이다.


형지엘리트 관계자는 "중솨이로봇의 세계적인 기술 경쟁력에 형지엘리트의 패션 유통 노하우를 더해 시니어의활동성과 자존감을 높이는 혁신적인 웨어러블 로봇 제품을 선보일 것"이라고 밝혔다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건 뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

"저거 담배 아냐?" 골드글로브 시상식 좌석서 대놓고 흡연한 숀펜

두쫀쿠 열풍에 '두바이 붕어빵'까지7배 비싸도 '오픈런'

"40명 사망했는데 화상 입고 스키 탔다니" 프랑스 주간지 만평 뭇매

"혈세 수십억 쏟아부었는데… 출산 0건"

10억미만 ‘똘똘한 한채’ 없나…호가 치솟는 노원 재건축 단지

경찰, '비위 의혹' 김병기 자택 등 6곳 압수수색

새로운 이슈 보기