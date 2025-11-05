AIA, 토트넘과 2032년까지 파트너십 연장

AIA그룹이 영국프리미어리그(EPL) 축구팀 토트넘 홋스퍼와의 계약을 연장한다고 5일 밝혔다.

AIA는 2027년 7월부터 2032년 6월까지 토트넘의 글로벌 트레이닝 파트너로 협력을 이어간다. 2026·2027 시즌 종료 시점까지 글로벌 메인 파트너와 유니폼 전면 스폰서로 활동을 지속한다.

토트넘 경기장의 LED 광고판에서도 AIA를 계속해서 만날 수 있다. AIA는 이번 글로벌 트레이닝 파트너십을 통해 토트넘과의 핵심 공유 가치인 '건강한 삶(Healthy Living)'을 더욱 증진하는 계기가 될 것으로 기대된다.

지난 9월 AIA생명이 토트넘의 글로벌 풋볼 디벨롭먼트 코치진과 함께 진행한 '어린이 건강축구 프로그램' 현장. AIA생명 AD 원본보기 아이콘

2013년 파트너십 체결 이후 AIA와 토트넘은 경기장 안팎에서 수많은 성과를 함께 달성해왔다. 토트넘은 올해 초 UEFA 유로파 리그에서 우승을 거두고 최첨단 홈구장을 신축 개장하는 등 스포츠계에서 다방면으로 성공적인 업적을 쌓아 올리며 세계적으로 이례적인 성장을 이뤄왔다. AIA는 토트넘 유니폼을 통해 자사 브랜드를 전 세계 수십억명의 팬들에게 널리 알렸다.

AIA는 'AIA 원 빌리언(AIA One Billion·AOB)' 캠페인의 일환으로 토트넘과 함께 '어린이 건강축구 프로그램'을 운영하고 있다. 이 프로그램은 현재까지 한국을 포함해 아시아 전역에서 17만5000명 이상의 유소년이 참여했다. 이번 파트너십 연장을 통해 AIA는 토트넘과 아시아 지역에서 트레이닝, 건강, 웰빙을 주제로 한 고객 참여 행사를 꾸준히 확대해 나갈 계획이다.

AIA 원 빌리언은 AIA그룹이 2022년 출범한 캠페인으로 2030년까지 아태지역 10억명의 사람들에게 '더 건강하게, 더 오랫동안, 더 나은 삶'을 누릴 수 있도록 지원하겠다는 것을 목표로 하고 있다. AIA가 진출해 있는 18개 시장을 대상으로 조사한 결과 현재까지 이 캠페인은 5억명 이상에게 긍정적인 영향을 전한 것으로 파악됐다. AIA는 앞으로도 AOB 목표 달성을 위해 토트넘과의 적극적인 협력을 통해 다양한 활동을 이어나갈 계획이다.

스튜어트 스펜서 AIA그룹 최고마케팅책임자(CMO)는 "2032년까지 토트넘과의 파트너십을 연장하게 돼 무척 기쁘다"며 "양사가 파트너십을 공고히 이어올 수 있었던 건 건강한 삶과 자기계발을 장려하는 스포츠의 힘을 서로 믿고 있기 때문"이라고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



