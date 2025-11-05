당근, '2025 중고물품 거래 플랫폼 세미나' 참석

분쟁해결기준 등 논의

당근은 4일 고려대학교 법학연구원 민사법연구센터와 자유전공학부가 공동 주최한 '2025 중고물품 거래 플랫폼 세미나'에 참석해 관계자들과 함께 중고거래 분쟁 해결 방안에 대한 다양한 의견을 교환했다고 5일 밝혔다.

지난해에 이어 두 번째로 열린 이번 세미나에는 당근을 비롯해 한국인터넷진흥원(KISA)과 한국소비자원, 국회 사무처 등 기관 관계자와 학계 전문가들이 참석했다. 중고거래 분쟁에 관심을 가진 고려대학교 자유전공학부 학부생들도 다수 참석해 해당 주제에 대한 높은 관심을 확인할 수 있었다.

4일 열린 2025 중고물품 거래 플랫폼 세미나에서 참석자들이 논의하고 있다. 당근 AD 원본보기 아이콘

세미나 첫 번째 세션에서는 임성민 당근 서비스운영팀장은 '당근의 분쟁해결 노력'을 주제로, 지난 1년간의 성과와 올해 초 개편된 분쟁조정시스템의 운영 방향을 소개했다.

이어진 세션에서는 이병준 고려대학교 법학전문대학원 교수 등이 연사로 나서 ▲중고물품 거래 주요 분쟁 사례 ▲전자제품과 의류를 중심으로 한 중고물품 거래 분쟁해결기준 ▲공산품과 식품 중심의 중고거래 분쟁해결기준을 주제로 발표를 진행했다.

마지막 종합토론에는 전문가 패널들이 플랫폼의 자율분쟁조정과 민관 협력 강화 방안을 주제로 다양한 의견을 나눴다.

임성민 팀장은 "앞으로도 제도적, 기술적 노력은 물론 외부 기관과의 협력을 이어가며, 전문적이고 세심한 분쟁 조정으로 이용자 보호에 최선을 다할 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>