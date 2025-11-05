본문 바로가기
경찰, 운전능력진단시스템 시연회…“내년부터 고령자 시범적용”

임춘한기자

입력2025.11.05 14:00

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰청은 5일 한국도로교통공단과 실주행 및 가상환경 기반 운전능력진단시스템 시연회를 개최했다.


경찰, 운전능력진단시스템 시연회…“내년부터 고령자 시범적용”
이번 시연회는 치매 환자 등 고위험 운전자의 운전능력을 객관적으로 진단하기 위해 운전면허시험장에 설치된 시스템의 운영 방식 등을 공유하고, 향후 운영 방안 등에 대한 의견을 듣기 위해 마련됐다.

해당 시스템은 오는 12월까지 운전면허시험장에 설치돼 2026년부터 75세 이상 고령운전자 교통안전교육에서 희망자를 대상으로 시범 운영할 계획이다.


향후 고위험 운전자에 대한 적성검사 및 조건부 운전면허 부여에도 활용할 예정으로, 운전면허 관리가 더욱 정교해질 것으로 기대하고 있다.


김희중 한국도로교통공단 이사장은 "운전능력진단시스템 도입은 고위험 운전자의 운전능력을 스스로 진단하고 안전운전 행동을 적극적으로 유도하는 데 도움이 클 것으로 기대한다"며 "앞으로 고위험 운전자의 교통안전 강화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김호승 경찰청 생활안전교통국장은 "운전능력진단시스템은 고위험 운전자 교통안전 확보를 위해 중요한 시스템"이라며 "시범운영을 통해 시스템의 신뢰성 및 수용성을 보완하여 고위험 운전자 교통안전의 기틀을 마련하도록 하겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
