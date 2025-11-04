본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

울주군, 장애인일자리 사업 참여자 98명 모집… 내년 1년간 근무

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.04 09:07

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

5∼18일 신청 접수… 맞춤형 일자리로 자립 지원

울산 울주군이 오는 5일부터 18일까지 '2026년 장애인일자리사업' 참여자를 모집한다.


이 사업은 취업 취약계층인 장애인에게 맞춤형 일자리를 제공해 사회참여 확대와 소득 보장을 지원하기 위해 추진된다.

참여 대상은 '장애인복지법'에 따른 등록된 18세 이상 미취업 장애인이다. 울주군이 직접 수행하는 사업에는 △전일제(주 40시간, 월 215만6000원) 32명 △시간제(주 20시간, 월 107만8000원) 22명 △복지일자리(월 56시간, 월 57만7000원) 44명 등 총 98명이 모집된다.


참여를 희망하는 장애인은 읍·면 행정복지센터를 방문해 18일까지 신청하면 된다. 군은 서류심사와 면접을 거쳐 다음 달 중 선발 결과를 통보할 예정이다.


선발된 참여자는 내년 1월부터 12월까지 1년간 읍·면 행정복지센터, 우체국, 장애인 단체 및 복지시설 등에 배치돼 행정도우미, 사무보조, 급식보조, 환경정비 등 다양한 직무를 수행하게 된다.

울주군 관계자는 "취업에 어려움을 겪는 장애인에게 안정적 일자리를 제공해 지역사회 자립을 지원하겠다"며 "장애인이 일하고 싶은 양질의 일자리를 지속 확대해 장애인 복지 실현에 앞장서겠다"고 말했다.

울주군청.

울주군청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 해외유출 막을 해법은[BOK포커스] "연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

"윤석열이 총 쏴서 죽이겠다" 증언에…한동훈 "참담하고 비통"

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

셧다운으로 저소득층 밥줄 끊겼는데, 트럼프 핼러윈 호화파티

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기