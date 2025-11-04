[클릭 e종목]"한섬, 본격화될 턴어라운드"

한화투자증권은 한섬 한섬 020000 | 코스피 증권정보 현재가 14,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,670 2025.11.04 개장전(20분지연) 관련기사 현대百그룹, 16개 계열사 ESG 데이터 통합 시스템 구축한섬, 佛백화점서 러브콜 …"글로벌 패션시장 공략 박차"[클릭 e종목]"한섬, 하반기 실적 턴어라운드 기대…목표가↓" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 4분기부터 턴어라운드가 기대된다고 4일 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 1만8000원은 유지했다.

한섬은 3분기 매출액 3096억원, 영업이익 25억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 1.5%, 58% 감소다. 이진현 한화투자증권 연구원은 "소비심리는 완만히 회복되는 모습이 나타났으나 한섬이 포지셔닝한 중고가 패션 브랜드에는 소비 회복의 훈풍이 이어지지 못했다"며 "추석 시점 차로 인해 연휴 중 매출 비중이 큰 아울렛 매출이 두 자릿수 감소한 영향이었다"고 말했다.

다만 4분기부터는 턴어라운드 가능성도 높다고 강조했다. 그는 "10월에 들어서면서 백화점의 외형 성장이 두 자릿수 이상을 기록한 것으로 추정된다"며 "카테고리별로는 럭셔리뿐만 아니라 의류 매출 호조도 나타나고 있다"고 설명했다.

그는 "소비 전망이 긍정적인데 유동성 확대에 따른 자산가격 상승으로 부의 효과가 나타날 수 있는 상황임과 동시에 주요 기업들의 실적 호조에 따라 내년 초 소득효과까지 기대해볼 수 있는 상황이기 때문"이라며 "4분기를 기점으로 소비 개선이 추세적으로 나타날 수 있을 것으로 전망된다"고 강조했다. 이어 "한섬의 매출 반등세도 반짝 효과가 아니라 지속성을 가질 수 있을 것으로 전망한다"고 덧붙였다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



