본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

종목·공시

[클릭 e종목]"한섬, 본격화될 턴어라운드"

유현석기자

입력2025.11.04 07:48

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한화투자증권은 한섬 에 대해 4분기부터 턴어라운드가 기대된다고 4일 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 1만8000원은 유지했다.

[클릭 e종목]"한섬, 본격화될 턴어라운드"
AD
원본보기 아이콘

한섬은 3분기 매출액 3096억원, 영업이익 25억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 1.5%, 58% 감소다. 이진현 한화투자증권 연구원은 "소비심리는 완만히 회복되는 모습이 나타났으나 한섬이 포지셔닝한 중고가 패션 브랜드에는 소비 회복의 훈풍이 이어지지 못했다"며 "추석 시점 차로 인해 연휴 중 매출 비중이 큰 아울렛 매출이 두 자릿수 감소한 영향이었다"고 말했다.


다만 4분기부터는 턴어라운드 가능성도 높다고 강조했다. 그는 "10월에 들어서면서 백화점의 외형 성장이 두 자릿수 이상을 기록한 것으로 추정된다"며 "카테고리별로는 럭셔리뿐만 아니라 의류 매출 호조도 나타나고 있다"고 설명했다.

그는 "소비 전망이 긍정적인데 유동성 확대에 따른 자산가격 상승으로 부의 효과가 나타날 수 있는 상황임과 동시에 주요 기업들의 실적 호조에 따라 내년 초 소득효과까지 기대해볼 수 있는 상황이기 때문"이라며 "4분기를 기점으로 소비 개선이 추세적으로 나타날 수 있을 것으로 전망된다"고 강조했다. 이어 "한섬의 매출 반등세도 반짝 효과가 아니라 지속성을 가질 수 있을 것으로 전망한다"고 덧붙였다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 해외유출 막을 해법은[BOK포커스] "연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

우유 한 잔…칼슘 보충에 '이것' 까지 싹 잡는다

다가오는 빼빼로데이…고르는 맛 쏠쏠, 특별함이 펑펑

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기