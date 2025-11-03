본문 바로가기
중국, 한국·일본 등에 무비자 내년 말까지 연장…스웨덴도 추가

세종=이은주기자

입력2025.11.03 21:23

수정2025.11.03 21:27

30일 이내 중국에서 무비자 체류 가능

중국이 한국과 일본에 대한 무비자 조치를 내년 말까지 연장한다.

3일 중국 외교부는 한국과 일본 등 45개국을 대상으로 올해 말로 다가온 비자 면제 조치 시한을 내년 12월 31일까지로 연장한다고 밝혔다. 또 스웨덴은 새롭게 무비자 대상 국가에 포함한다고 했다.


무비자 조치 연장 국가에는 프랑스·독일·이탈리아·네덜란드·스페인 등 유럽 32개국이 포함된다. 한국·일본·사우디아라비아·오만·쿠웨이트·바레인 등 아시아 6개국과 호주·뉴질랜드 등 오세아니아 2개국, 브라질·아르헨티나·칠레·페루·우루과이 등 중남미 5개국에 대한 무비자 조치도 연장됐다.

중국 외교부는 이들 국가의 일반여권 소지자는 비즈니스나 관광, 친지·친구 방문, 교류 방문, 경유(환승) 등 목적으로 30일 이내 중국에서 무비자 체류가 가능하다고 설명했다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
