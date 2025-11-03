日다카이치 "北에 정상회담 의사 이미 전달"

다카이치 사나에 일본 총리가 북한 측에 김정은 국무위원장과 회담을 희망한다는 뜻을 전달했다고 밝혔다.

3일 교도통신에 따르면 다카이치 총리는 이날 도쿄에서 열린 일본인 납북자 문제 관련 모임에서 "이미 북측에는 정상회담을 하고 싶다는 뜻을 전달했다"고 말했다.

다카이치 총리는 "어떻게 하든 돌파구를 열어 납치 문제를 해결하고자 한다"며 "정상 간 정면으로 마주해 스스로 앞장서서 다양한 상황에 따라 과감하게 행동해 구체적인 성과로 연결하고 싶다"고 전했다.

앞서 지난달 23일 다카이치 총리는 납북자 가족과의 면담 자리에서도 김 위원장과 정상회담에 임할 각오를 했다고 밝힌 바 있다.

납북 피해자 가족들은 지난달 28일 방일 중이던 미국의 도널드 트럼프 대통령과 마코 루비오 국무장관도 면담했다. 당시 다카이치 총리도 함께했ㄷ.

일본 정부는 자국민 17명이 북한으로 납치돼 12명이 남아 있다고 주장하고 있다. 그러나 북한은 12명 중 8명이 사망했고 4명은 아예 오지 않았다며 해결해야 할 문제가 없다는 입장이다.

앞서 전임 이시바 시게루 총리도 납북자 귀국을 위해 노력하겠다고 밝혔으나 실질적 진전은 거의 없었다.





