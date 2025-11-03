본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

라이나생명, '서류 ZERO 청구서비스' 브랜드 캠페인 전개

최동현기자

입력2025.11.03 10:58

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

라이나생명보험이 디지털 기반의 자동 청구 서비스인 '서류 ZERO(제로) 청구서비스' 광고 캠페인을 공개했다고 3일 밝혔다.


서류 ZERO 청구서비스는 보험금 청구 과정에서 고객이 별도의 서류를 제출하지 않아도 자동으로 접수가 가능한 편리한 디지털 청구 서비스다.

지난 1차 캠페인 '다이나믹건강OK보험'에 이어 상품 중심에서 서비스 중심으로 브랜드 메시지를 확장한 게 특징이다.


라이나생명, '서류 ZERO 청구서비스' 브랜드 캠페인 전개
AD
원본보기 아이콘

고객이 실제 이용 경험 속에서 바로 체감할 수 있는 서비스 혁신을 통해 브랜드 슬로건인 '오직 당신에게 집중(Spotlight on YOU)'을 구체적으로 실현했다.


이번 광고는 메인 모델인 배우 주지훈과 함께하며, 영상은 유튜브, 넷플릭스 등 온라인 채널을 통해 확인할 수 있다.

지난 9월 공개된 1차 광고 영상은 공개 직후 유쾌하고 기발한 연출로 긍정적인 반응을 얻으며 현재까지 900만뷰를 기록했다.


라이나생명은 이번 캠페인 공개와 함께 자사 유튜브 채널 구독 캠페인도 함께 진행해 고객과의 소통을 확대할 예정이다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 전략' 국민연금, 깜짝 등판한 곳[기금·공제 대해부]① "역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기