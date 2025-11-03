본문 바로가기
사회
시흥시 '시화방조제 자전거 라이딩 영상 공모전' 개최

정두환기자

입력2025.11.03 10:35

숏뉴스
경기도 시흥시는 시화방조제 자전거도로 정비 완료를 기념해 다음 달 14일까지 '시화방조제 자전거 라이딩 영상 공모전'을 개최한다.

시흥시 '시화방조제 자전거 라이딩 영상 공모전' 개최
참가자는 시화방조제 시흥시 구간의 자전거도로를 달리는 20초 이내의 인스타그램 릴스 또는 유튜브 숏츠를 제작해 게시하면 된다. 게시물은 ▲#시흥시 ▲#시화방조제자전거도로 ▲#시화호자전거도로 ▲#시흥자전거도로 등 지정 해시태그를 포함해 전체공개 상태로 설정해야 한다. 이후 게시물 URL과 인적 사항 등을 네이버폼을 통해 제출하면 응모가 완료된다.


공모전에는 누구나 참여가 가능하며, 수상자는 영상의 최다 조회 수로 선정된다. 수상 내역은 ▲1등(1명) 30만원 상당의 상품 ▲2등(1명) 20만원 상당의 상품 ▲3등(1명) 10만원 상당의 상품 ▲선착순(10명) 3만원 상당의 상품 등이다.

시는 공모전 확산을 위해 '시화방조제 자전거 라이딩 영상 공모전 소문내기 이벤트'도 진행한다. 희망자는 시흥시 SNS(인스타그램·블로그)의 공모전 홍보 게시물을 리그램 또는 공유한 후 지정 해시태그를 포함해 전체 공개로 게시하면 된다.


공모전 및 이벤트에 대한 자세한 내용은 시흥시 누리소통망 및 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.


임병택 시흥시장은 "시화방조제 자전거도로는 아름다운 해안을 따라 달릴 수 있는 대표적인 힐링 코스""라며 "공모전을 통해 더 많은 시민이 새롭게 단장된 자전거길을 즐기고 시흥시의 매력을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
