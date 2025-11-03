애기봉평화생태공원, 7개국 외신 주목…'글로벌 안보관광' 성공 사례로 우뚝

김병수 김포시장, 남아공·인도·체코 등

7개국 외신들과 애기봉서 인터뷰 가져

세계적 관광지 급부상 비결

접경지 안전 설득 비결 등 집중 질의

국가와 민족을 넘은 화합의 장으로 도약한 애기봉평화생태공원이 대한민국을 대표하는 전 세계적 안보관광 성공사례로 위상을 공고히 했다.

인도 기자와 악수하는 김병수 시장. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

김포시는 지난 31일 김병수 김포시장이 남아공과 헝가리, 체코, 튀르키예, 필리핀, 인도, 태국 등 7개국 대표 외신들과 애기봉평화생태공원과 접경지 안보관광을 주제로 인터뷰를 진행했다고 밝혔다.

이번 인터뷰는 문화체육관광부 제10차 해외미디어 초청사업 DMZ 사업의 일환으로 진행된 것으로, 기자 질의응답을 통해 애기봉평화생태공원이 접경지 인식 전환에 이어 코리아 디스카운트 불식에 큰 기여를 하고 있음이 입증됐다.

이날 7개국 외신은 애기봉평화생태공원이 관광지로 급부상하게 된 계기와 애기봉평화생태공원만의 차별화된 경쟁력에 주목하며 위험하고 어두운 접경관광지의 편견을 벗고 글로벌문화복합관광지로 거듭나게 된 성과에 대해 구체적으로 질문을 던졌다.

체코 기자는 "북한과 가까운 이곳에 있다는 것이 비현실적으로 느껴진다. 안보관광은 안전 우려가 우선인데, 안전 때문에 망설이고 있는 사람들을 설득시키는 가장 좋은 방법"에 대해 질문했고, 김병수 시장은 "막연한 불안감이 오히려 해소될 수 있는 공간이 애기봉이다. 쉽게 안보현장에 올 수 있고 관광할 수 있다는 현실이 안정화되는 계기다. 많은 분이 현장을 오가고 경험할수록 막연한 두려움을 떨쳐낼 수 있는 것"이라 대답했다.

애기봉의 굿즈를 외신에게 소개하는 김병수 시장. 김포시 제공 원본보기 아이콘

태국 기자는 애기봉 관광객 급증 이유에 대해 물었고 김병수 시장은 "관광지 형성의 첫 번째 순서는 이 곳이 있다는 것을 인지시키는 것"이라며 "많은 사람이 오게 하는 방법을 생각하는 과정에서 국제적이면서 일상에서 친숙하게 접하는 브랜드를 연결하면서 애기봉의 존재를 알린 것이다. 또 다녀간 사람들의 후기가 확산되며 성장이 선순환되는 것"이라고 말했다.

헝가리 기자는 북한을 바라보는 요즘 세대의 시각 변화에 대해 물었고 김병수 시장은 "전쟁 이전의 세대와 전쟁 직후의 세대와 70년 이후 세대의 시각차는 존재한다. 일상 속에서 잘 느끼지 못했던 것을 북한이 바로 앞에 보이는 애기봉을 통해 민족과 통일에 대해 다시 한번 생각할 수 있는 계기를 갖게 된다고 생각한다"고 답변했다.

한편, 접경지 변방이라는 지리적 한계를 뛰어넘어 글로벌 관광지로 자리매김한 애기봉평화생태공원은 한국관광데이터랩이 발표한 '2025년 7월 전국 핫플레이스 2위'에 등극하며 명실상부 국내 최고 관광지로 급부상했다.

김병수 시장이 지난 31일 남아공과 헝가리, 체코, 튀르키예, 필리핀, 인도, 태국 등 7개국 대표 외신들과 애기봉평화생태공원과 접경지 안보관광을 주제로 외신 기자 간담회를 진행하고 있다다. 김포시 제공 원본보기 아이콘

김병수 김포시장 취임 이후 군부대와 협력해 야간 개장을 최초로 시작한 데 이어, 세계 최초 자동차 레이싱 국제학술대회 개최, 태평양 해병대 심포지엄 지휘관 방문, 노벨문학상 수상작가들 방문, 불가리아 기자협회 방문 등 글로벌 행사를 연이어 개최하며 세계적 주목을 이끌어냈다. 특히 애기봉 전망대에 스타벅스 개장 이후 30개가 넘는 내외신이 집중적으로 보도하며 전 세계에 특별한 관광명소로 소개됐다. 입장객 수가 3배 이상 증가한 것은 물론, 특히 외국인 입장객이 7배, 관외 입장객이 3배 증가하는 등 뚜렷한 성장세를 보이며 세계적 명소로 자리매김하고 있다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>