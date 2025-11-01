본문 바로가기
한강버스 운항재개 첫날…'정시성' 높아졌다

김영원기자

입력2025.11.01 14:27

무승객 시범운항 전환한지 34일만
첫차 오전 9시로 당기고 정시성↑

한강버스가 34일 만에 무승객 시범운항을 마치고 1일 정식 운항을 재개했다.


서울시에 따르면 이날 첫 출항지인 잠실, 마곡 선착장에는 시민이 각각 41명, 26명 탑승했다. 이날부터 한강버스는 잠실과 마곡 선착장에서 오전 9시부터 저녁 9시37분(막차 도착 기준)까지 이용할 수 있다.

한강버스가 정식 운항을 재개한 1일 시민들이 선박에 탑승했다. 서울시 제공

한강버스가 정식 운항을 재개한 1일 시민들이 선박에 탑승했다. 서울시 제공

운항을 재개하며 한강버스 첫차는 오전 11시에서 오전 9시로 당겨졌고, 선착장마다 도착시간과 출발시간이 더 정확해졌다. 잠실에서 오전 9시 출발한 102호는 옥수역에 오전 9시37분에 들어가 39분에 출발했다. 여의도 선착장에서도 승객을 태우고 10시23분 다음 선착장인 망원으로 정시 출발했다.


이처럼 정시성이 높아진 것은 약 한 달의 훈련기간에 안전성과 접·이안 숙련도가 향상됐기 때문이다. 시내버스처럼 선착장에 일직선으로 들어와 정선하고 다시 출발하는 등 선착장 접안 시간을 단축했다.


아울러 안전 관리, 승선 등록 안내, 운항 중 안내 등 한강버스 내 직원 숙련도가 높아지면서 승객 만족도를 제고하는 데 역할을 하고 있다.

쾌청한 가을 날씨 속에서 이른 아침부터 한강버스 선착장 내 카페에도 만석에 가까울 정도로 많은 시민이 찾았다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

