한강버스 운항재개 첫날…'정시성' 높아졌다

무승객 시범운항 전환한지 34일만

첫차 오전 9시로 당기고 정시성↑

한강버스가 34일 만에 무승객 시범운항을 마치고 1일 정식 운항을 재개했다.

서울시에 따르면 이날 첫 출항지인 잠실, 마곡 선착장에는 시민이 각각 41명, 26명 탑승했다. 이날부터 한강버스는 잠실과 마곡 선착장에서 오전 9시부터 저녁 9시37분(막차 도착 기준)까지 이용할 수 있다.

한강버스가 정식 운항을 재개한 1일 시민들이 선박에 탑승했다. 서울시 제공 AD 원본보기 아이콘

운항을 재개하며 한강버스 첫차는 오전 11시에서 오전 9시로 당겨졌고, 선착장마다 도착시간과 출발시간이 더 정확해졌다. 잠실에서 오전 9시 출발한 102호는 옥수역에 오전 9시37분에 들어가 39분에 출발했다. 여의도 선착장에서도 승객을 태우고 10시23분 다음 선착장인 망원으로 정시 출발했다.

이처럼 정시성이 높아진 것은 약 한 달의 훈련기간에 안전성과 접·이안 숙련도가 향상됐기 때문이다. 시내버스처럼 선착장에 일직선으로 들어와 정선하고 다시 출발하는 등 선착장 접안 시간을 단축했다.

아울러 안전 관리, 승선 등록 안내, 운항 중 안내 등 한강버스 내 직원 숙련도가 높아지면서 승객 만족도를 제고하는 데 역할을 하고 있다.

쾌청한 가을 날씨 속에서 이른 아침부터 한강버스 선착장 내 카페에도 만석에 가까울 정도로 많은 시민이 찾았다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>