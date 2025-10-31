1등급 시스템 모두 정상화…"대구센터 이전 복구 연내 마칠 것"(종합)

미복구 시스템 64개, 11월3주 완료 목표

14개 시스템은 대구센터 이전해 복구

국정자원 원장 "중대 데이터 소실 없다"

국가정보자원관리원 화재로 장애가 발생한 시스템 중 국민들이 자주 이용하고 중요도가 높은 1등급 시스템이 모두 복구됐다. 정부는 남은 시스템 중 대전센터에서 복구하는 시스템을 다음 달 셋째 주까지, 대구센터 이전 시스템은 연내 복구를 마치겠다고 밝혔다.

중앙재난안전대책본부에 따르면 31일 오전 9시 기준 장애 시스템 709개 중 631개(89.0%)가 복구됐다. 이날 오전 7시부로 1등급 시스템 40개는 모두 복구를 마쳤다.

전날 재난·안전 실시간 정보를 파악하는 '안전디딤돌'이 복구됐고, 이날 '재난관리업무포털 통합상황관리'까지 정상화됐다. 등급별 복구율은 2등급 92.6%(68개 중 63개), 3등급은 88.9%(261개 중 232개), 4등급은 87.1%(340개 중 296개)다.

행정안전부 대표 홈페이지도 이날 오전 9시부터 운영을 재개했다. 그동안 대체 수단으로 임시 홈페이지, 블로그를 활용해왔는데 홈페이지가 다시 열리면서 사전정보공개, 주요업무 등 접근이 제한됐던 서비스를 제공할 수 있게 됐다.

미복구 78개 시스템 중 대전센터에서 작업 중인 시스템은 다음 달 안에 복구를 마친다는 방침이다. 윤호중 중대본부장(행안부 장관)은 이날 중대본 회의에서 "78개 시스템 중 64개 시스템은 대전센터에서 복구 작업 중"이라며 "지난 국무회의에서 의결된 예비비를 바탕으로 다음 달 셋째 주까지 모두 완료하는 것을 목표로 단계별 계획을 차질 없이 이행 중"이라고 전했다. 김민재 중대본 1차장은 이날 브리핑에서 "다음 달 1주차에는 개인정보보호위원회 개인정보 조사정보 통합시스템, 국가보훈부 보훈통계시스템 등 31개 시스템을 추가 복구해 95.2%를 정상화할 계획"이라고 설명했다.

대구센터로 이전해 복구하는 16개 시스템은 예비비를 추가 확보해 연내 정상화할 계획이다. 김 1차장은 "이전이 확정된 16개 시스템 중 행안부 대표 홈페이지 등 2개 시스템은 대구센터로 이전·복구 완료해 오늘부터 정상 운영 중"이라며 "남은 14개 시스템 중 11월까지 소방청, 소방예방정보 등 10개 시스템을 복구하고 행안부 스마트워크센터 운영 등 4개 시스템은 연내 정상화를 목표로 복구가 추진될 예정"이라고 했다.

이재용 국정자원 원장은 브리핑에서 이번 화재로 G드라이브를 제외한 중대한 데이터 소실은 없었다고 재차 강조했다. 이 원장은 "백업 데이터는 (화재 발생) 그날 치 데이터는 복구되기 어렵지만, 그 외에는 실제로 데이터가 크게 소실된 부분이 없다"며 "G드라이브를 제외하고는 국민 여러분께서 염려할만한 데이터 소실은 아직 문제되는 것이 없다"고 전했다.

정부는 시스템 복구 완료 이후 디지털 정부의 양적 확대보다 질적 성장에 집중하겠다는 입장을 밝혔다. 윤 본부장은 "정부는 이번 일을 계기로 단순히 시스템을 복구하는 차원을 넘어 디지털 정부의 기반을 더욱 견고히 하고 안정성과 효율성을 강화하는 계기로 삼겠다"고 말했다.

그러면서 "그동안 우리나라의 디지털 정부는 양적인 성장에 집중해 온 사실을 부인할 수 없다"며 "이제는 질적 고도화에 중점을 두고 정부 정보시스템 인프라의 근본적 재설계를 추진해 내실 있는 AI 민주정부를 구축하겠다"고 강조했다.





김영원 기자



