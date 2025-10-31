본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

콘진원-LG전자, K콘텐츠 글로벌 유통 협약

이종길기자

입력2025.10.31 09:52

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'LG채널' 통해 K콘텐츠 송출
다음 달 호주서 'K플래닛' 개최

유현석 콘진원 원장직무대행(왼쪽)과 조병하 LG전자 webOS플랫폼사업센터장 전무

유현석 콘진원 원장직무대행(왼쪽)과 조병하 LG전자 webOS플랫폼사업센터장 전무

AD
원본보기 아이콘

한국콘텐츠진흥원과 LG전자가 K콘텐츠 글로벌 유통 확대를 위해 손잡았다.


콘진원은 30일 서울 영등포구 LG전자 사옥에서 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.

양 기관은 LG전자의 광고 기반 무료 스트리밍 서비스(FAST) 'LG채널'을 통해 K콘텐츠를 글로벌 시청자에게 송출한다. FAST는 현지 언어 자막과 추천 알고리즘 제공으로 세계 시청자의 접근성을 높여 OTT와 함께 새로운 유통 창구로 평가받는다.


양 기관은 K박람회, K콘텐츠 엑스포 등 대표 행사를 LG채널로 송출한다. K팝 콘서트 등 한류 행사도 실시간으로 공유할 계획이다.


유현석 콘진원 원장직무대행은 "민관이 함께 K콘텐츠 확산 경로를 넓히는 첫 걸음"이라고 말했다.

시작은 다음 달 2~8일 호주 시드니에서 열리는 'K콘텐츠 플래닛'이다. 콘진원은 IP 전시, K뷰티·푸드 체험, 엔믹스·온앤오프 공연 등을 진행한다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"잡혀도 벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 싹 베껴 돈 쓸어 담는 중국 [짝퉁의공습]⑩ "잡혀도 벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 싹 베껴 돈 쓸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스타벅스 케익 한 조각, 애슐리는 무제한…'9900원' 디저트의 반란

금관 쓰고 멜리니아와 춤추는 트럼프 AI 영상 확산

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

젠슨 황의 픽 '깐부치킨'…가맹점엔 '깐부' 안했다

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

새로운 이슈 보기